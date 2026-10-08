В Мадриде умерла 87-летняя Марикармен Абаскаль, чье принудительное выселение из квартиры, где она прожила более 70 лет, стало символом жилищного кризиса в Испании. Ее история вызвала многотысячные протесты, а после известия о смерти люди вновь вышли на улицы.

Марикармен Абаскаль скончалась в среду в возрасте 87 лет после двух недель в больнице, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DPA. О ее смерти объявила мадридская ассоциация арендаторов, которая помогала женщине бороться против выселения.

23 сентября Абаскаль принудительно выселили из квартиры в мадридском районе Ретиро, где она жила с 1956 года — 71 год. Это была уже четвертая попытка выселения. После нее женщину на носилках доставили в больницу.

Выселение стало результатом многолетнего спора с владельцами жилья. Случай Абаскаль получил широкий общественный резонанс еще до того, как она была вынуждена покинуть квартиру, а после произошедшего протесты распространились за пределы Мадрида.

«С глубоким сожалением сообщаем, что сегодня Марикармен умерла», — заявила поддерживавшая ее ассоциация арендаторов.

После выселения новые владельцы согласились позволить пенсионерке вернуться в квартиру на условиях более низкой арендной платы. Однако осуществить это не удалось: состояние Абаскаль ухудшилось, и она оставалась в больнице до самой смерти.

История женщины фактически стала одним из символов более широкого жилищного кризиса в Испании. Уже 26 сентября около 25 тысяч человек, по данным представительства правительства в Мадриде, участвовали в акции под лозунгом «Ni una Maricarmen más» — «Больше ни одной Марикармен».

Протестующие также разбили лагерь на центральной мадридской площади Пуэрта-дель-Соль. На фоне протестов правительство подготовило меры по усилению защиты арендаторов, однако соответствующие декреты не получили поддержки парламента. Жилищный вопрос стал и одним из факторов политического кризиса, после которого премьер-министр Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы на 29 ноября.

Две крупнейшие профсоюзные федерации страны — CCOO и UGT — объявили всеобщую забастовку по жилищному вопросу на 11 ноября.

Смерть Абаскаль вновь вывела людей на улицы. На Пуэрта-дель-Соль ее память почтили минутой молчания, а возле дома, где она прожила большую часть жизни, появились цветы и свечи. Участники акции также прошли к парламенту.

Таким образом, история одной мадридской пенсионерки за две недели превратилась из частного спора об аренде в один из наиболее заметных символов дискуссии о доступности жилья в Испании. После смерти Марикармен протесты не прекратились.