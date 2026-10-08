Осужденная к смертной казни американка Криста Пайк, выжившая после неудачной попытки исполнения приговора, пришла в сознание и уже может общаться. По словам ее адвоката, женщина осознает произошедшее, однако остается дезориентированной и проходит интенсивное лечение.

Адвокат Кристы Пайк Рэнди Спайви рассказал о состоянии своей подзащитной после того, как она пришла в сознание спустя несколько дней после неудачной попытки исполнения смертного приговора, пишет tv3.lv.

По его словам, первое, что спросила женщина после пробуждения, было:

«Где я и кто вы?»

Защитник отметил, что Пайк по-прежнему испытывает серьезные когнитивные нарушения, однако понимает, что власти штата пытались привести смертный приговор в исполнение.

«Она хотела узнать, что произошло, и спрашивала о нескольких людях. Думаю, сейчас она испытывает злость и растерянность из-за всего происходящего», — заявил Спайви.

Сейчас 50-летняя Пайк остается в больнице, где получает интенсивную медицинскую помощь. Несмотря на лечение, она содержится под охраной и в наручниках.

Попытка привести смертный приговор в исполнение была предпринята на прошлой неделе в штате Теннесси. Пайк, осужденной за убийство 19-летней Коллин Слемер в 1995 году, ввели смертельную инъекцию, однако процедура не привела к ее смерти.

После этого женщину доставили в больницу. Несколько дней она находилась без сознания, пока врачи пытались вывести из ее организма введенное химическое вещество.

Этот случай уже называют беспрецедентным. По словам экспертов, ранее осужденные выживали лишь тогда, когда смертельный препарат не удавалось ввести в вену. В ситуации с Пайк инъекция была выполнена, однако приговор исполнить не удалось.

Пока власти Теннесси не сообщили, будут ли они предпринимать новую попытку привести смертный приговор в исполнение.