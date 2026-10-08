В четверг Brent превысила 105 долларов за баррель после сообщений о намерении Трампа возобновить боевые операции против Ирана, а биржи Европы открылись снижением на страхах инфляции.

Мировой ориентир цен на нефть подскочил примерно на 5 %, поскольку трейдеры готовятся к возможной новой военной операции США против Ирана, что усилило давление на фондовые рынки, уже потрясённые ростом стоимости заимствований.

Brent в начале дневных торгов в Европе превышала 105,2 доллара за баррель, а американский эталон West Texas Intermediate (WTI) подорожал на 5,1 % — до примерно 92,75 доллара.

Как сообщили в среду американские СМИ со ссылкой на представителей властей США, Пентагон поручил Центральному командованию ВС США завершить подготовку к возможному возобновлению «крупномасштабных боевых действий» против Ирана.

Сроки возможных ударов, которые, по данным издания, могут быть нанесены по энергетическим, инфраструктурным и ядерным объектам Ирана, пока не определены.

Израильский чиновник заявил Axios, что вероятность атаки до намеченных на следующий месяц промежуточных выборов в США «невысока, но мы её не исключаем».

По данным издания, даже сторонники ударов не ожидают, что они подтолкнут Иран к переговорам или восстановят безопасное судоходство через Ормузский пролив; их расчёт в том, что это поможет президенту США Дональду Трампу продемонстрировать жёсткость накануне промежуточных выборов.

США и Иран пока не смогли договориться о прекращении войны, начавшейся в феврале.

Экспорт нефти с Ближнего Востока вернулся к довоенному уровню, без Ирана

Опасения по поводу поставок и без того нарастали. Тегеран усилил атаки на танкеры в Ормузском проливе, движение «хуситов» опровергло сообщения о потере ключевых территорий, а высокопоставленные нефтяные чиновники предупреждают, что мировые запасы опасно истощаются.

Добыча пострадала и в США: местные производители остановили свыше 500 тыс. баррелей в сутки добычи в Мексиканском заливе в преддверии урагана «Исайас».

Ранее на этой неделе цены на нефть снижались на фоне признаков того, что экспорт из стран Ближнего Востока возвращается к довоенным уровням, а страны G7 договорились задействовать свои резервы.

В среду Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что его страны-члены поддерживают ускорение уже объявленных в марте продаж нефти из резервов, с приоритетом на дизельное топливо, где это возможно.

Акции снижаются на фоне возобновления инфляционных опасений

Европейские фондовые площадки в четверг открылись снижением: скачок цен на нефть вновь разогрел инфляционные опасения. На старте торгов немецкий индекс DAX опускался на 0,76 %, британский FTSE 100 — на 0,75 %. Французский CAC 40 снижался на 0,64 %, общеевропейский Euro Stoxx 50 — на 1,06 %.