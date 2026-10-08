Великобритания может вернуться в Евросоюз, если такое решение примут сами британцы, заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр. Его слова прозвучали на фоне новой дискуссии о последствиях Brexit: британский премьер Энди Бернем не исключает, что вопрос о возвращении в ЕС может появиться в следующей предвыборной программе лейбористов.

Франция готова вновь видеть Великобританию в составе Европейского союза, если сами британцы решат вернуться, заявил министр финансов страны Ролан Лескюр.

Как сообщает LETA со ссылкой на PA Media и DPA, в интервью BBC Лескюр подчеркнул, что решение о членстве должно оставаться за гражданами Великобритании.

«Британский народ принял решение, и это, безусловно, его стопроцентное право. Если британцы захотят вернуться, это решение должны принять они сами. Но я могу сказать им одно — возвращайтесь в любой момент», — заявил французский министр.

Тема возвращения в ЕС вновь стала частью британской политической дискуссии после заявлений премьер-министра Энди Бернема. На конференции Лейбористской партии он заявил, что Brexit принес стране «больше вреда, чем пользы», и пообещал определить возможные варианты долгосрочных отношений с Евросоюзом.

При этом речь пока не идет о подготовке нового референдума. Бернем заявил, что сначала намерен попытаться добиться политического консенсуса относительно будущих отношений с Брюсселем.

Если общественное мнение будет свидетельствовать о поддержке возвращения в ЕС, обещание провести соответствующий референдум может появиться в следующем предвыборном манифесте Лейбористской партии. Однако премьер не исключает и других вариантов.

Фактически перед Великобританией может оказаться несколько сценариев — от сохранения нынешних отношений до более тесной экономической интеграции и полноценного возвращения в Евросоюз. Среди обсуждаемых вариантов Бернем ранее называл таможенный союз, единый рынок и полное членство в ЕС.

Таким образом, впервые за долгое время вопрос заключается уже не только в том, насколько тесно Лондон должен сотрудничать с Брюсселем после Brexit, но и в возможности пересмотра самого решения о выходе.

Бернем подчеркивает, что окончательного варианта пока нет. По его словам, Великобритании необходимо оценить собственное положение, позицию Евросоюза и понять, какие модели отношений окажутся реалистичными.

«Невозможно избежать вопроса Европы, если хочешь разработать убедительный десятилетний план для Великобритании», — заявил премьер.

Он также отметил, что в условиях нынешних международных угроз его «интуиция подсказывает», что Великобритании лучше быть ближе к ЕС. Действующее правительство уже официально заявляло о намерении углублять отношения с Евросоюзом.

В четверг Бернем проводит переговоры в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Основными темами встречи должны стать оборона и безопасность.

Идею более тесного сближения Лондона с Евросоюзом положительно встретили и некоторые другие европейские лидеры. Однако до возможного возвращения Великобритании в ЕС пока далеко: ближайшая задача правительства Бернема — определить, какую модель отношений с Брюсселем оно хочет предложить стране на следующее десятилетие.