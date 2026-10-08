Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эстония предупредила Россию: НАТО может перекрыть Финский залив за считаные часы 11 1000

В мире
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В случае нападения России на одну из стран НАТО союзники способны в течение нескольких часов перекрыть Финский залив.
ФОТО: BB.LV/AI

В случае нападения России на одну из стран НАТО союзники способны в течение нескольких часов перекрыть Финский залив, фактически отрезав российские порты от выхода в Балтийское море. Такое развитие событий может нанести серьёзный удар по российской экономике и осложнить военное сообщение с Калининградской областью.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью британской газете The Times, опубликованном 7 октября.

По словам главы эстонского МИД, НАТО располагает необходимыми военными возможностями, чтобы быстро установить контроль над морским коридором между Эстонией и Финляндией. Именно через Финский залив российские суда выходят из портов Санкт-Петербурга, Приморска и Усть-Луги в Балтийское море.

Цахкна подчеркнул, что этот маршрут имеет для Москвы стратегическое значение. Через него, по приведённым министром оценкам, проходит около 60% российского морского экспорта нефти. Кроме того, Финский залив обеспечивает важный путь передвижения российских военных кораблей между основной территорией страны и Калининградской областью.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства заявил, что в случае российской агрессии НАТО сможет быстро задействовать свои силы. По его словам, союзники способны в течение нескольких часов сформировать группировку численностью до 50 тысяч подготовленных военнослужащих.

Министр назвал балтийский маршрут жизненно важным для российской экономики и предупредил, что его потеря стала бы для Москвы чрезвычайно серьёзной проблемой.

При этом Цахкна особо отметил, что речь не идёт о намерении НАТО первым начать военные действия или немедленно заблокировать российское судоходство.

Перекрытие Финского залива рассматривается исключительно как возможная ответная мера в случае российской военной агрессии, которая приведёт к применению статьи 5 Североатлантического договора. Эта статья предусматривает коллективную оборону союзников при вооружённом нападении на одного из них.

По словам министра, до сих пор западные страны не предпринимали подобных действий, поскольку придерживаются международных правил судоходства. Однако в случае начала войны ситуация принципиально изменится.

Заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности стран Балтийского региона российской военной активностью, гибридными операциями и деятельностью так называемого теневого флота, который используется для перевозки российской нефти в обход западных ограничений.

В то же время фактическая морская блокада затронула бы международное судоходство и потребовала бы согласованных действий союзников. Заявление Цахкны не означает, что НАТО уже приняло решение о перекрытии Финского залива.

Таким образом, Таллин даёт понять Москве, что в случае прямого военного столкновения с НАТО Россия рискует потерять один из важнейших маршрутов своего нефтяного экспорта и военно-морского сообщения.

×
#НАТО #Эстония #нефть #безопасность #экономика #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
9
2
1
1
0
0

Оставить комментарий

(11)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Российский газ может вернуться в Европу при участии американских инвесторов.
Изображение к статье: Пюхтицкий монастырь
Изображение к статье: Stop Brexit
Изображение к статье: Криста Пайк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Nord Stream
В мире
Изображение к статье: Литовская армия
В мире
Изображение к статье: Зеленский
В мире
Изображение к статье: Продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила бактерии Listeria monocytogenes в филе атлантического лосося холодного копчения литовского производства.
Наша Латвия
Изображение к статье: антидронное ружье
Техно
1
Изображение к статье: Трамп и Нобелевская премия
В мире
Изображение к статье: Nord Stream
В мире
Изображение к статье: Литовская армия
В мире
Изображение к статье: Зеленский
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео