В случае нападения России на одну из стран НАТО союзники способны в течение нескольких часов перекрыть Финский залив, фактически отрезав российские порты от выхода в Балтийское море. Такое развитие событий может нанести серьёзный удар по российской экономике и осложнить военное сообщение с Калининградской областью.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью британской газете The Times, опубликованном 7 октября.

По словам главы эстонского МИД, НАТО располагает необходимыми военными возможностями, чтобы быстро установить контроль над морским коридором между Эстонией и Финляндией. Именно через Финский залив российские суда выходят из портов Санкт-Петербурга, Приморска и Усть-Луги в Балтийское море.

Цахкна подчеркнул, что этот маршрут имеет для Москвы стратегическое значение. Через него, по приведённым министром оценкам, проходит около 60% российского морского экспорта нефти. Кроме того, Финский залив обеспечивает важный путь передвижения российских военных кораблей между основной территорией страны и Калининградской областью.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства заявил, что в случае российской агрессии НАТО сможет быстро задействовать свои силы. По его словам, союзники способны в течение нескольких часов сформировать группировку численностью до 50 тысяч подготовленных военнослужащих.

Министр назвал балтийский маршрут жизненно важным для российской экономики и предупредил, что его потеря стала бы для Москвы чрезвычайно серьёзной проблемой.

При этом Цахкна особо отметил, что речь не идёт о намерении НАТО первым начать военные действия или немедленно заблокировать российское судоходство.

Перекрытие Финского залива рассматривается исключительно как возможная ответная мера в случае российской военной агрессии, которая приведёт к применению статьи 5 Североатлантического договора. Эта статья предусматривает коллективную оборону союзников при вооружённом нападении на одного из них.

По словам министра, до сих пор западные страны не предпринимали подобных действий, поскольку придерживаются международных правил судоходства. Однако в случае начала войны ситуация принципиально изменится.

Заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности стран Балтийского региона российской военной активностью, гибридными операциями и деятельностью так называемого теневого флота, который используется для перевозки российской нефти в обход западных ограничений.

В то же время фактическая морская блокада затронула бы международное судоходство и потребовала бы согласованных действий союзников. Заявление Цахкны не означает, что НАТО уже приняло решение о перекрытии Финского залива.

Таким образом, Таллин даёт понять Москве, что в случае прямого военного столкновения с НАТО Россия рискует потерять один из важнейших маршрутов своего нефтяного экспорта и военно-морского сообщения.