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Гольф клуб станет новой резиденцией американских президентов? 0 43

В мире
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Дональд Трамп

Сдать объект обещают уже после окончания полномочий Дональда Трампа.

Трамп хочет сделать свой гольф-клуб новой резиденцией американских президентов

Дональд Трамп одобрил идею построить аналог Кэмп-Дэвида на территории своего гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич, сообщает АР.

Резиденция, по словам президента, предназначена «для всех будущих президентов» и иностранных лидеров. Идею предложили военные и Секретная служба: рядом аэропорт, а высоких зданий, откуда могла бы исходить угроза, поблизости нет.

Согласно плану, который адвокат клуба Харви Ойер направил властям округа Палм-Бич еще в сентябре, клуб сам оплатит строительство, федеральные власти получат бесплатный доступ и отдельный въезд, а сдать объект обещают уже после ухода Трампа с поста, - пишет RTVI US.

Сделать резиденцию в гольф-клубе можно только с разрешения властей округа. Администратор Палм-Бич Джозеф Абруццо назвал инициативу «исторической возможностью», но окончательного решения пока нет.

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#недвижимость #Дональд Трамп #строительство #безопасность #инфраструктура #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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