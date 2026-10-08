Трамп хочет сделать свой гольф-клуб новой резиденцией американских президентов

Дональд Трамп одобрил идею построить аналог Кэмп-Дэвида на территории своего гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич, сообщает АР.

Резиденция, по словам президента, предназначена «для всех будущих президентов» и иностранных лидеров. Идею предложили военные и Секретная служба: рядом аэропорт, а высоких зданий, откуда могла бы исходить угроза, поблизости нет.

Согласно плану, который адвокат клуба Харви Ойер направил властям округа Палм-Бич еще в сентябре, клуб сам оплатит строительство, федеральные власти получат бесплатный доступ и отдельный въезд, а сдать объект обещают уже после ухода Трампа с поста, - пишет RTVI US.

Сделать резиденцию в гольф-клубе можно только с разрешения властей округа. Администратор Палм-Бич Джозеф Абруццо назвал инициативу «исторической возможностью», но окончательного решения пока нет.