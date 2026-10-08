Южная Корея отзывает своего посла из Украины после дипломатического конфликта вокруг двух северокорейских военнопленных. В Сеуле потребовали извинений, Киев называет ситуацию недоразумением.

Правительство Южной Кореи решило отозвать своего посла из Украины на родину, сообщило министерство иностранных дел страны в четверг, 8 октября. В пресс-релизе МИД говорится, что правительство в Сеуле надеется на дружественное урегулирование всех нерешенных вопросов между двумя странами и намерено продолжить консультации с украинской стороной.

Решение об отзыве посла принято на фоне обострения отношений между Сеулом и Киевом после того, как президент Украины Владимир Зеленский раскрыл информацию о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных. Военнослужащие были захвачены в ходе боев в Курской области России в начале прошлого года.

Разногласия после передачи пленных

Южная Корея ранее вызвала посла Украины и пригрозила "дальнейшими мерами", не уточнив, о каких именно шагах идет речь. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён потребовал официальных извинений из-за опасений, что раскрытие информации может поставить под угрозу семьи военнопленных.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал случившееся "дипломатическим недоразумением".

Отзыв южнокорейского посла также последовал за публикацией на этой неделе сообщения о поставках из Южной Кореи в Россию более 176 тыс. тонн топлива, преимущественно дизельного, в июле и августе. Эти данные вызвали обвинения в том, что Сеул помогает компенсировать нехватку топлива в России, ведущей агрессивную войну против Украины.

Сеул отрицает поставки топлива

В администрации президента Южной Кореи опровергли сообщения о поставках топлива в Россию вопреки действующим санкциям Сеула против Москвы. Представитель администрации Кан Ю Чжон заявила 7 октября, что правительство Южной Кореи с начала российского вторжения в Украину последовательно вводило санкции и экспортный контроль в отношении России в тесном сотрудничестве с мировым сообществом.

По ее словам, правительство проверяет возможные нарушения и намерено принять необходимые меры, если будут выявлены проблемы. "Мы также просим Украину воздерживаться от искажения соответствующей политики Республики Корея без достаточной проверки фактов и от публичных заявлений, которые могут подорвать международное доверие к Корее", - добавила она.

Со своей стороны представитель управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи уточнил, что, согласно официальной торговой статистике, с августа 2025 года по август 2026 года поставок дизельного топлива, бензина или авиационного топлива из Южной Кореи в Россию не было.