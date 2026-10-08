Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Калининградское направление под усиленной охраной: Литва перебрасывает военных 0 161

В мире
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Литовская армия

Фото: Вооружённые силы Литвы.

ФОТО: depositphotos

Литва усиливает охрану границы с российской Калининградской областью. К пограничникам направляют до 100 военнослужащих, которые должны помочь предотвратить возможные попытки незаконного пересечения границы. Решение принято на фоне сообщений о вероятной новой мобилизации в России и недавнего инцидента на латвийско-белорусской границе.

Как пишет lrt.lt, министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас объяснил, что власти учитывают риск появления на границе российских граждан, которые могут попытаться покинуть страну в обход установленных правил, если в России начнётся новая мобилизация.

Дополнительным поводом для усиления охраны стал инцидент на границе Латвии и Беларуси. Литовские власти рассматривают подобные происшествия как напоминание о необходимости сохранять готовность к возможным пограничным кризисам.

Министр обороны Робертас Каунас сообщил, что военнослужащие приступают к выполнению поставленных задач немедленно. Они будут содействовать пограничной службе в обеспечении безопасности границы.

По данным LRT, военные первоначально будут помогать пограничникам около двух недель — ориентировочно до 16 октября. При необходимости численность подразделения и продолжительность его пребывания на границе могут быть изменены.

Министр обороны также обратил внимание на особенности охраны литовских границ. Если на границе с Беларусью установлено физическое заграждение, то на границе с Калининградской областью аналогичной системы защиты нет. Поэтому дополнительное патрулирование приобретает особое значение.

При этом литовские власти подчёркивают, что обстановка на границе с российским эксклавом остаётся спокойной, а уровень угрозы не изменился. Переброска военных носит исключительно превентивный характер и не означает, что массовые попытки незаконного пересечения границы уже начались.

Сообщения о возможной новой мобилизации в России также пока не означают, что соответствующее решение принято. Литва готовится к потенциальному развитию событий, стремясь заранее предотвратить возможные угрозы безопасности.

×
#Литва #граница #Латвия #мобилизация #Беларусь #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пюхтицкий монастырь
Изображение к статье: В случае нападения России на одну из стран НАТО союзники способны в течение нескольких часов перекрыть Финский залив.
Изображение к статье: Stop Brexit
Изображение к статье: Криста Пайк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Nord Stream
В мире
Изображение к статье: Зеленский
В мире
Изображение к статье: Продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила бактерии Listeria monocytogenes в филе атлантического лосося холодного копчения литовского производства.
Наша Латвия
Изображение к статье: антидронное ружье
Техно
1
Изображение к статье: Трамп и Нобелевская премия
В мире
Изображение к статье: Стамбульская конвенция
Политика
Изображение к статье: Nord Stream
В мире
Изображение к статье: Зеленский
В мире
Изображение к статье: Продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила бактерии Listeria monocytogenes в филе атлантического лосося холодного копчения литовского производства.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео