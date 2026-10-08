Литва усиливает охрану границы с российской Калининградской областью. К пограничникам направляют до 100 военнослужащих, которые должны помочь предотвратить возможные попытки незаконного пересечения границы. Решение принято на фоне сообщений о вероятной новой мобилизации в России и недавнего инцидента на латвийско-белорусской границе.

Как пишет lrt.lt, министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас объяснил, что власти учитывают риск появления на границе российских граждан, которые могут попытаться покинуть страну в обход установленных правил, если в России начнётся новая мобилизация.

Дополнительным поводом для усиления охраны стал инцидент на границе Латвии и Беларуси. Литовские власти рассматривают подобные происшествия как напоминание о необходимости сохранять готовность к возможным пограничным кризисам.

Министр обороны Робертас Каунас сообщил, что военнослужащие приступают к выполнению поставленных задач немедленно. Они будут содействовать пограничной службе в обеспечении безопасности границы.

По данным LRT, военные первоначально будут помогать пограничникам около двух недель — ориентировочно до 16 октября. При необходимости численность подразделения и продолжительность его пребывания на границе могут быть изменены.

Министр обороны также обратил внимание на особенности охраны литовских границ. Если на границе с Беларусью установлено физическое заграждение, то на границе с Калининградской областью аналогичной системы защиты нет. Поэтому дополнительное патрулирование приобретает особое значение.

При этом литовские власти подчёркивают, что обстановка на границе с российским эксклавом остаётся спокойной, а уровень угрозы не изменился. Переброска военных носит исключительно превентивный характер и не означает, что массовые попытки незаконного пересечения границы уже начались.

Сообщения о возможной новой мобилизации в России также пока не означают, что соответствующее решение принято. Литва готовится к потенциальному развитию событий, стремясь заранее предотвратить возможные угрозы безопасности.