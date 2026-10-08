Министерство иностранных дел (МИД) Литвы не уточняет, стало ли давление администрации президента США причиной выхода из конференции по дезинформации, отмечая лишь, что решение принято из-за частичного несоответствия программы мероприятия «позициям правительства» и национальным интересам.

«МИД отказался от участия в конференции Disinfo 2026, официально дистанцировался от ее содержания и попросил организаторов не использовать никаких ссылок на министерство в материалах конференции, когда выяснилось, что некоторые части программы не соответствуют позициям правительства и национальным интересам Литвы», - сообщили BNS в министерстве.

Издание Politico в четверг сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа оказывала давление на дипломатов Литвы, Европейского союза (ЕС) и Канады, чтобы они покинули конференцию из-за дискуссий, предупреждающих об угрозе, исходящей от официальных лиц США, и влиянии страны.

«Конференция организована независимой неправительственной организацией. МИД не участвовал в подготовке программы конференции, содержание конференции с министерством не согласовывалось», - отметили в ведомстве.

The Guardian сообщает, что программа конференции была утверждена в июне, за несколько месяцев до того, как часть участников отказалась от мероприятия.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал радиостанции LRT, что организаторы конференции «от большого усердия перестарались и допустили большой абсурд».

По словам министра, он «удивлен и шокирован» тем, что угрозы безопасности, такие, как Россия и Китай, сравниваются с Соединенными Штатами.

«Это не соответствует нашей оценке и принципам, поэтому мы решили отказаться от участия в мероприятии, и в дальнейшем будем искать способы избежать превращения темы борьбы с дезинформацией в антиамериканскую тему, которая ослабляет наши связи с союзниками», — сказал Будрис радиостанции.

Конференция Disinfo 2026 проходит в Вильнюсе в среду и четверг.

На мероприятии была запланирована сессия, в которой США характеризуются как субъект «иностранного информационного манипулирования и вмешательства» (FIMI). Это, по данным Politico, вызвало недовольство администрации Трампа.

Агентство BNS писало, что в этой дискуссии участвовали два американских исследователя и бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ), и в ней рассматривалось, как США стали источником угрозы дезинформации для Европы.

На другой сессии под названием «Под атакой: как сообщество по борьбе с дезинформацией справляется с давлением правительства США» юристов попросили оценить угрозу запретов правительства США на въезд для европейских деятелей.

По данным Politico, Госдепартамент США попросил американские посольства в нескольких европейских странах и ЕС выразить обеспокоенность от имени Вашингтона и оценить, согласны ли правительства стран-участниц конференции с отнесением США к субъектам FIMI.

После переговоров с официальными лицами США Канада и Литва отозвали свою поддержку конференции, выйдя из дискуссий и удалив упоминания о себе из материалов мероприятия. Дипломатическая служба ЕС также была исключена из официальной программы.

Агентству Reuters попытки убедить Литву и Канаду покинуть конференцию подтвердили три американских чиновника, знакомых с ситуацией. Двое из них указали, что к этим призывам была причастна посол США в Литве Кара Макдональд.

Министерства иностранных дел Литвы, Канады и дипломатическое ведомство ЕС значились в числе главных спонсоров мероприятия. После их ухода единственным главным спонсором осталось правительство Франции.

Ежегодную конференцию Disinfo организует базирующаяся в Брюсселе неправительственная организация EU DisinfoLab.