В Норвегии завтра объявят лауреата Нобелевской премии мира. Имя победителя, вероятнее всего, уже определено, однако эксперты сомневаются, что награда достанется президенту США Дональду Трампу. Более того, среди возможных кандидатов называют людей и организации, способных противостоять его политике.

Как пишет нидерландская телерадиокомпания NOS, в прошлом году Трамп открыто заявлял, что именно он заслуживает Нобелевской премии мира. Однако награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо — «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы».

Белый дом тогда раскритиковал решение Нобелевского комитета, обвинив его в том, что тот поставил «политику выше мира». Сам Трамп утверждал, что завершил «восемь войн» и поэтому именно он должен был получить награду.

Позднее Мачадо во время визита в Белый дом предложила Трампу свою Нобелевскую премию. Нобелевский институт в ответ напомнил, что премию нельзя отозвать, разделить с другим человеком или передать ему.

В этом году Трамп говорит о премии меньше

В преддверии нынешнего объявления Трамп, по данным NOS, гораздо реже публично говорил о Нобелевской премии. Reuters сообщал, что его кандидатуру выдвинули Камбоджа, Израиль и Пакистан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху номинировал американского президента и в прошлом году.

Историк и геополитический аналитик Иво ван де Вейдевен считает шансы Трампа небольшими. Он обращает внимание на то, что достигнутое в прошлом году перемирие между Израилем и ХАМАС хотя и сохраняется, но полноценного мира пока нет.

Кроме того, по словам эксперта, в начале нынешнего года Трамп сам начал войну против Ирана. Это, считает Ван де Вейдевен, плохо сочетается с одним из основных критериев премии — содействием миру.

Нобелевская премия уже становилась причиной скандалов

При этом история премии знает немало спорных решений. Одним из самых известных стало награждение в 1973 году госсекретаря США Генри Киссинджера и вьетнамского политика Ле Дык Тхо за переговоры о прекращении огня во Вьетнаме. Ле Дык Тхо от премии отказался.

Решение вызвало настолько серьёзные разногласия, что два члена Нобелевского комитета ушли в отставку, а The New York Times назвала награду «Нобелевской премией войны». Киссинджера критиковали за его роль в масштабных бомбардировках во Вьетнаме и Лаосе, а также за поддержку переворота в Чили.

Кто выбирает победителя

Лауреата определяет Норвежский Нобелевский комитет из пяти человек. Его членов назначает парламент Норвегии — Стортинг — сроком на шесть лет с возможностью переизбрания.

Кандидатов на премию должны официально выдвинуть лица, обладающие таким правом. Среди них — парламентарии, определённые университетские профессора и ректоры, руководители исследовательских институтов, занимающихся проблемами мира и международными отношениями, некоторые представители международных судебных органов и бывшие лауреаты.

Срок подачи кандидатур истекает 31 января. После этого комитет изучает номинации, составляет сокращённый список и привлекает независимых экспертов. Окончательное решение принимается на последнем заседании перед объявлением лауреата.

Среди основных направлений, которые учитываются при выборе, — контроль над вооружениями и разоружение, мирные переговоры, демократия и права человека.

При этом официальный список кандидатов не публикуется: полностью имена номинантов становятся известны только через 50 лет.

«Тот, кто способен противостоять Трампу»

Исполняющий обязанности директора Института исследований мира в Осло Хокон Йерлёв заявил Reuters, что, по его мнению, выбор может пасть на человека или организацию, способных выдерживать давление со стороны Трампа.

В качестве возможных вариантов он назвал папу римского Льва, Международный уголовный суд, Международный суд ООН и специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям Франческу Альбанезе.

Иво ван де Вейдевен, в свою очередь, не считает, что Нобелевский комитет станет принимать решение непосредственно под влиянием Трампа. По его мнению, комитет скорее воспользуется премией, чтобы привлечь внимание мира к одному из конфликтов, остающихся в тени крупных международных событий.

Награда может отправиться в Судан

Одним из возможных лауреатов эксперт называет суданские Emergency Response Rooms — созданные местными жителями сети экстренного реагирования, оказывающие гуманитарную помощь населению во время войны в Судане.

Этот конфликт называют одним из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, однако международного внимания он получает сравнительно мало.

Именно такой выбор, считает Ван де Вейдевен, соответствовал бы давней традиции Нобелевского комитета — время от времени отдавать премию малоизвестным широкой публике людям и организациям, работающим там, где мировое внимание особенно необходимо.