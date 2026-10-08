Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в среду вечером обратился к нации, пообещав, что правительство представит антикризисный план до конца октября.

Во Франции — очередной день протестов: учащиеся лицеев по всей стране выходят на акции против нехватки учителей, плохих условий и переполненных классов.

Они начались в сентябре и мобилизовали, по данным за вторник — день крупных манифестаций, — 250 тысяч человек. В рамках протеста учащиеся блокируют входы в лицеи, наиболее радикально настроенные — поджигают мусорные баки и воздвигают баррикады.

Корреспондент Euronews, работавший утром в четверг в пятом округе Парижа, сообщил, что улицы заполнены подростками; некоторые с 6:30 утра вытаскивали контейнеры на проезжую часть и скандировали лозунги.

Одна из учениц у престижного лицея Анри IV рассказала, что протестует из солидарности с пригородами, где финансирование хуже, чем в Париже.

«Именно они запустили это движение и сразу же столкнулись с жёсткими действиями полиции», — отметила девушка. Другой ученик из технологического лицея рассказал, что по одному из предметов педагога не заменяли полгода.

Лицеисты приурочили акции к моменту представления кабмином проекта бюджета на 2027 год, который предусматривает сокращение сотен учительских ставок.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню обратился к нации в попытке разрядить ситуацию. Он пообещал, что правительство представит план реагирования к концу октября, и опроверг утверждения о том, что правоохранительным органам якобы «приказали вступать в конфронтацию с учениками». «Их задача — защищать имущество, но прежде всего людей, обеспечивать соблюдение закона и доступ к учебным заведениям», — заявил он.

Министр образования Эдуар Жеффре также объявил в четверг, что в «ближайшие часы или дни» представит «экстренный план» по борьбе с нехваткой учителей.

Профсоюзы, правозащитные организации и сами ученики обвиняют полицию в непропорциональном применении силы. Однако министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес защищает действия правоохранителей и заявляет, что власти «продолжат делать то, что делают сейчас: поддерживать порядок и вмешиваться соразмерно всякий раз, когда вспыхивает насилие».

Тем не менее Франция временно приостановила применение светошумовых гранат при разгоне демонстраций. Глава французского отделения Amnesty International Анн Савинель-Барра приветствовала это решение, но подчеркнула, что необходимы дальнейшие шаги.

«Протесты не должны превращаться в поля сражений. Светошумовые гранаты предназначены для того, чтобы ошеломлять, дезориентировать и сеять панику, зачастую в плотной толпе на демонстрациях», — сказала она и добавила: «Некоторые из них могут вызывать необратимую потерю слуха, а также калечащие травмы из-за взрывной волны и разлетающихся осколков».

С начала протестов были задержаны тысячи человек, большинство из них несовершеннолетние.