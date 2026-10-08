Мать 28-летней Дарьи Шипиловой, работавшей в научно-исследовательском институте в Иркутской области, заявила, что врачи и санитарные службы не смогли спасти ее дочь. По сообщениям СМИ, незадолго до смерти сотрудница лаборатории могла контактировать с возбудителем легочной чумы. Российские власти при этом официально не подтверждают, что причиной смерти стала чума.

Как пишет польское издание RMF24, 25 сентября Шипилова якобы разбила в лаборатории пробирку, содержавшую возбудитель легочной чумы. Через четыре дня ее госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии, а в ночь с 1 на 2 октября женщина умерла.

Российские власти утверждают, что причиной смерти стала пневмония пока не установленной этиологии.

«Просто позволили ей умереть»

Мать погибшей Светлана Шипилова, которая сама работает врачом, резко критикует действия медиков и санитарных служб.

«Я спасла многих пациентов, а они не спасли мою дочь. Они просто позволили ей умереть», — приводит ее слова RMF24 со ссылкой на местные СМИ.

По словам женщины, семья находится на строгом карантине и пока не может похоронить Дарью. Родственники также утверждают, что до сих пор не получили официального документа, устанавливающего причину смерти.

Особое возмущение матери вызвало то, что, по ее словам, власти несколько дней не предоставляли семье ясной информации о случившемся.

Она также отвергла предположение о том, что ее дочь могла неправильно обращаться с лабораторным оборудованием. По словам Светланы Шипиловой, используемые в лаборатории емкости должны быть надежно защищены от случайного повреждения.

Около 200 человек оказались под наблюдением

Несмотря на официальные заявления об отсутствии угрозы для населения, после смерти сотрудницы были приняты масштабные противоэпидемические меры.

По данным RMF24, ряд медицинских учреждений ограничил работу, а около 200 коллег погибшей и других контактных лиц были помещены на карантин или взяты под медицинское наблюдение.

Роспотребнадзор сообщил, что случаев чумы среди них не выявлено, а около 90% наблюдавшихся впоследствии были освобождены от ограничений.

Жители дома в Иркутске, где проживала Шипилова, рассказывали, что вечером 2 октября в здание прибыли специалисты в защитных костюмах и провели дезинфекцию.

ВОЗ запросила дополнительную информацию

Ситуация вызвала внимание и за пределами России. Согласно публикации RMF24, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что имеющейся информации пока недостаточно для полноценной оценки риска.

Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове также сообщила, что организации неизвестно, какой именно этиологический фактор стал причиной смерти женщины, поэтому необходимы дополнительные сведения.

Трамп: Россия передает «некоторую информацию»

Президент США Дональд Трамп, как сообщает RMF24, заявил, что российская сторона передает американским специалистам часть информации о ситуации в Иркутской области.

По его словам, Москва утверждает, что ситуация находится под контролем. Трамп выразил надежду, что это действительно так.

Ключевой вопрос — действительно ли смерть Дарьи Шипиловой была связана с возбудителем легочной чумы — пока остается без официально подтвержденного ответа. Власти говорят о пневмонии неустановленной этиологии, тогда как семья погибшей обвиняет ответственные службы в серьезных упущениях. Масштаб принятых противоэпидемических мер и запрос дополнительной информации со стороны ВОЗ показывают, что обстоятельства произошедшего требуют дальнейшего выяснения.