В новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России всё же не будет включена одна российская компания, которая поставляет эстонскому предприятию “Silmet” редкоземельные металлы, имеющие важное значение для европейской промышленности. По просьбе Эстонии компания была вычеркнута из санкционного списка, сообщает “Радио Свобода”.

Первоначальный проект, подготовленный внешнеполитической службой ЕС, предусматривал введение санкций против 744 физических и 827 юридических лиц, однако из окончательного варианта, который в среду согласовали послы государств-членов, были исключены одно юридическое и одно физическое лицо.

“Речь идёт о российской компании, которая поставляет редкоземельные металлы эстонской компании “Silmet”, где это сырьё перерабатывается в материалы, необходимые, в частности, для производства ветряных турбин и других изделий в Европейском союзе. Компания ищет альтернативный источник поставок,” — указал в социальной сети “X” редактор по европейским вопросам “Радио Свобода” Рикард Йозвяк.

Эстония попросила исключить из списка Соликамский магниевый завод и его руководителя Руслана Димухамедова, поскольку предприятие поставляет стратегически важное сырьё эстонской компании “Silmet”.

“Да, мы попросили вычеркнуть эту российскую компанию и связанное с ней лицо из списка, в котором почти 1600 записей и который сегодня утвердили послы. Компания поставляет Европе стратегически важные материалы для базирующейся в Эстонии компании “Silmet”,” — признала, отвечая на вопрос “Радио Свобода”, пресс-представитель постоянного представительства Эстонии при ЕС Керстина Лепик.

На продукцию “Silmet” полагаются европейские производители электромобилей и ветряных турбин, а также отрасли электроники, автомобилестроения и авиации ЕС, указала Лепик, добавив, что Эстония в следующем году повторно рассмотрит вопрос о включении этой российской компании и связанного с ней лица в санкционный список.

“Silmet”, расположенная в Силламяэ на северо-востоке Эстонии, перерабатывает редкоземельные и редкие металлы.

В свою очередь, Соликамский магниевый завод производит концентраты редкоземельных металлов, а также изделия из ниобия, тантала, титана и магния. В период с 2023 по 2024 год завод перешёл под контроль российской государственной корпорации “Росатом”.

Предполагается, что согласованный послами пакет санкций министры иностранных дел государств-членов официально утвердят в понедельник.