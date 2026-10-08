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Православная церковь Эстонии обратилась в Европейский суд: спор с государством дошёл до Страсбурга 1 421

В мире
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пюхтицкий монастырь

Эстонская православная христианская церковь и Пюхтицкий монастырь обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), оспаривая законодательные требования о разрыве связей с Русской православной церковью.

Если до 28 декабря эти связи не будут прекращены, власти Эстонии могут потребовать через суд принудительного прекращения деятельности религиозных организаций.

Об этом 8 октября сообщила эстонская общественная телерадиокомпания ERR со ссылкой на адвокатское бюро Boutique Legal, представляющее интересы церкви и монастыря.

Поправки к Закону о церквях и приходах вступили в силу 27 июня 2026 года. Религиозным объединениям предоставили шесть месяцев, чтобы привести свои уставы, состав руководящих органов и деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Однако представители православной церкви считают, что речь идёт не только об административной независимости от Московского патриархата, но и о вмешательстве государства в религиозную жизнь верующих.

«Церкви и монастырю предлагают не просто исправить документы», — заявил представляющий их адвокат Артур Князев. По его мнению, требования Министерства внутренних дел фактически вынуждают православных отказаться от существующих церковных связей, которые являются частью их религиозной идентичности.

Другой адвокат, Стивен-Христо Эвестус, обратил внимание на противоречие между трактовкой закона судом и требованиями властей.

8 июня Государственный суд Эстонии оставил закон в силе, разъяснив, что он запрещает административные, а не религиозные связи с Москвой. Однако шесть из 17 судей, включая председателя суда, выразили особое мнение, посчитав, что закон не соответствует требованию правовой определённости.

Особое положение занимает Пюхтицкий монастырь в Куремяэ. В нём проживают около 90 монахинь, средний возраст которых превышает 60 лет. Монастырь существует более 135 лет и находится в непосредственном церковном подчинении Московского патриарха.

Эстонские власти, со своей стороны, объясняют необходимость законодательных изменений соображениями национальной безопасности. Их позиция заключается в том, что административная зависимость религиозных организаций от Московского патриархата создаёт риски в условиях войны России против Украины.

Несмотря на обращение в Страсбург, церковь продолжает переговоры с Министерством внутренних дел. При этом представители монастыря утверждают, что отдельного приглашения на встречу с министерством не получали.

Теперь спор о том, где проходит граница между обеспечением государственной безопасности и защитой свободы вероисповедания, вынесен на международный судебный уровень. Сам факт подачи жалобы не означает, что ЕСПЧ признал нарушение прав верующих или принял дело к рассмотрению по существу.

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#Эстония #православная церковь #монастырь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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