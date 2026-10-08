Литва намерена усилить контроль за российскими гражданами, которые пересекают территорию страны на автомобилях по пути в Калининградскую область или обратно. Для них предлагают установить обязательные маршруты, отклонение от которых будет считаться нарушением правил транзита.

Как сообщает LRT со ссылкой на агентство BNS, с такой инициативой 8 октября выступил министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас. По его словам, действующая система позволяет российским автомобилистам отклоняться от маршрута и перемещаться по территории страны, а существующие ограничения по времени не решают эту проблему.

За российскими автомобилями хотят следить с помощью технологий

«Мое предложение и поручение министерству — найти способ фиксации конкретного маршрута транзитных автомобилей, чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу в одном месте и должен следовать по определенному маршруту до выезда в Калининград или наоборот», — заявил Кателинас журналистам в Сейме.

Министр предлагает использовать современные технологии для контроля за передвижением автомобилей с российскими регистрационными номерами.

Предполагается, что специальная система позволит фиксировать номера машин и выявлять автомобили, которые оказались за пределами установленного маршрута.

«Если с помощью доступных технологий мы зафиксируем транзитные номера в другой части Литвы, мы сможем выявить нарушение и принять соответствующие меры», — пояснил глава МВД.

Вместо шести часов — обязательный маршрут

Ранее, 6 октября, литовский Сейм отклонил предложение депутата Арвидаса Анушаускаса сократить разрешенное время транзитного пребывания российских граждан в стране с нынешних 24 до шести часов.

По мнению Кателинаса, подобное ограничение было бы неэффективным и даже контрпродуктивным.

Министр считает, что сокращение разрешенного времени лишь увеличит количество нарушений, но не помешает российским автомобилистам посещать другие районы Литвы.

Установление обязательных маршрутов, напротив, позволило бы контролировать не только продолжительность пребывания, но и фактическое передвижение транзитных автомобилей.

При обсуждении предложения о шестичасовом лимите в Сейме также отмечалось, что действующий максимальный срок транзита установлен регламентом Евросоюза, поэтому изменить его исключительно национальным законодательством невозможно.

Нарушений стало в четыре раза больше

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в 2025 году через страну по документам упрощенного транзита проехали почти 13 тысяч легковых автомобилей с российскими регистрационными номерами.

При этом количество выявленных злоупотреблений транзитным режимом резко увеличилось.

Если в 2024 году пограничники зарегистрировали 360 нарушений, то в 2025-м — уже 1493.

Таким образом, число нарушений выросло более чем в четыре раза. Именно эту статистику литовские власти приводят в качестве одного из аргументов в пользу усиления контроля.

Что изменится для россиян

Если инициатива МВД будет реализована, российским автомобилистам, следующим через Литву в Калининградскую область или обратно, придется придерживаться заранее определенных маршрутов.

Власти смогут выявлять отклонения от разрешенного пути и принимать меры в отношении нарушителей.

При этом речь пока идет только о предложении министра внутренних дел. Решение о введении обязательных маршрутов не принято, а технические детали будущей системы контроля еще предстоит разработать.