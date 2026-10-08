Российский газ может вернуться в Европу при участии американских инвесторов. Как выяснило агентство Reuters, представители США и России обсуждали возможность передачи американскому инвестору доли в газопроводах «Северный поток». Однако реализация такого проекта потребовала бы преодоления санкционных и политических препятствий.

По данным Reuters, ссылающегося на пять осведомлённых источников, в обсуждениях участвовали специальный представитель США Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа, и Кирилл Дмитриев — советник российского президента Владимира Путина по международному экономическому сотрудничеству.

Кушнер и Дмитриев в последние недели встречались в Москве и Нью-Йорке. При этом собеседники агентства не смогли уточнить, насколько подробно на этих встречах обсуждалась судьба газопроводов. Тем не менее возможность участия американского капитала в проекте остаётся на повестке дня.

Предполагаемая схема позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок российского газа в Европу после завершения войны в Украине. По информации Reuters, Кушнер рассматривает экономические соглашения как один из инструментов достижения мирных договорённостей.

Однако Белый дом не подтвердил проведение недавних переговоров именно по «Северному потоку». Представитель американской администрации заявил, что любые сделки с Россией должны согласовываться с Министерством финансов США и государственной Корпорацией финансирования международного развития (DFC), а также приносить выгоду американским налогоплательщикам и компаниям.

Берлин против возвращения российского газа

Главным препятствием для реализации проекта остаётся позиция Германии. В немецком Министерстве экономики и энергетики подчеркнули, что страна нашла альтернативные источники поставок газа и не заинтересована в возобновлении работы «Северного потока».

Кроме того, газопроводы находятся под санкциями США и Евросоюза. Без пересмотра действующих ограничений их эксплуатация невозможна.

Существуют и сложности с собственностью. Контрольный пакет компании, владеющей газопроводной инфраструктурой, принадлежит российскому «Газпрому». Остальные доли распределены между немецкими, французскими и нидерландскими инвесторами.

По данным Reuters, немецкие акционеры заинтересованы в сохранении своего участия в проекте, даже если «Газпром» решит продать принадлежащую ему долю.

Ещё одна сделка — вокруг активов «Лукойла»

Переговоры Вашингтона и Москвы, как выяснили журналисты, не ограничиваются газопроводами.

Кушнер и Дмитриев также обсуждали возможную продажу зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл», включая нефтеперерабатывающие предприятия и автозаправочные станции.

В качестве потенциальных покупателей рассматривается консорциум с участием американской государственной финансовой структуры DFC и инвесторов из Катара и Объединённых Арабских Эмиратов.

Такая сделка также потребовала бы изменения американского санкционного режима.

Что это означает для стран Балтии?

Возможное возвращение российского газа на европейский рынок способно вызвать серьёзные разногласия внутри Евросоюза.

Польша и страны Балтии последовательно выступают против восстановления энергетической зависимости Европы от России. По информации Reuters, польское руководство следит за обсуждениями вокруг «Северного потока», но сохраняет отрицательную позицию по вопросу его возобновления.

Для Латвии, Литвы и Эстонии эта тема имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Восстановление масштабных поставок российского газа в Германию могло бы вновь поставить вопрос о зависимости отдельных европейских государств от российских энергоносителей.

Впрочем, пока речь идёт лишь о предварительных обсуждениях. Ни соглашения о продаже доли в газопроводах, ни решения о возобновлении поставок газа не объявлено.