Зять Трампа Кушнер и спецпредставитель Путина Дмитриев обсуждали поставки газа в Европу по "Северному потоку", пишет Reuters. В Германии говорят, что не заинтересованы в возобновлении работы газопроводов.

Высокопоставленные российские и американские чиновники обсуждали возобновление поставок газа из России в Европу по газопроводам "Северный поток" и возможность привлечь к этим проектам американского инвестора. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.

По информации агентства, эта тема поднималась на переговорах, проходивших в последние недели в Москве и Нью-Йорке между спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Кириллом Дмитриевым и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как отмечает Reuters, Кушнер считает бизнес-соглашения одним из ключевых условий для восстановления мира, а подобная сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоносителей в Европу после окончания войны.

Белый дом отрицает переговоры о "Северных потоках"

Однако, пишет Reuters, пока неизвестно, насколько Вашингтон заинтересован в возобновлении поставок российского газа в Германию. В среднесрочной перспективе перезапуск "Северного потока" маловероятен, заявил один из собеседников агентства. Оба газопровода находятся под санкциями США и ЕС, к тому же Германия и другие европейские страны, выделяющие миллиарды евро на укрепление своих вооруженных сил для защиты от России, решительно выступили бы против возобновления работы "Северного потока".

В Белом доме в ответ на запрос Reuters подчеркнули, что любые сделки с Россией придется согласовывать с Американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и министерством финансов США, добавив, что в последнее время "никаких обсуждений по поводу "Северного потока" не велось".

Германия не заинтересована в поставках российского газа

В свою очередь представительница Министерства экономики и энергетики Германии подчеркнула в разговоре с Reuters, что на "Северный поток" и российский газ в Европе распространяются санкции и что Германия нашла альтернативные источники поставок. По ее словам, любое возобновление работы газопроводов требует одобрения правительства ФРГ, которое в этом не заинтересовано.

По мнению некоторых немецких законодателей, подобная коммерческая сделка усилила бы позиции Москвы, ведущей войну против Украины. "Это грозит обернуться сомнительной сделкой, которая дорого обойдется Европе", - цитирует Reuters депутата бундестага от оппозиционной партии "Союз-90"/"зеленые "Михаэля Кельнера (Michael Kellner), отвечавшего за энергетическую политику Германии после вторжения РФ в Украину. "Американцы и русские поделят прибыль", - добавил он.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия получала из России более половины потребляемого газа по газопроводу "Северный поток - 1". Его перестали использовать после того, как Москва сократила поставки в Европу в сентябре 2022 года. Вскоре после этого газопроводы "Северный поток - 1" и так и не введенный в эксплуатацию "Северный поток - 2" были повреждены в результате серии подводных взрывов.

Кушнер и Дмитриев обсуждали продажу активов "Лукойла"

По данным Reuters, Кушнер и Дмитриев также обсуждали продажу ряда принадлежащих российской энергетической компании "Лукойл" активов, включая нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции в Европе и других регионах.

Согласно этому плану, консорциум, в который войдут американская DFC и инвесторы из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, приобретет эти активы, а власти США снимут санкции с российской компании, сообщили источники. В Белом доме подтвердили Reuters, что спецпосланники Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер работали с DFC над согласованием "существенного авансового платежа и доли США в прибыли".