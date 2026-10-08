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Танкер попал под обстрел недалеко от Катара: что известно об атаке 0 28

В мире
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карта Персидского залива
ФОТО: пресс-фото

Танкер, проходивший вдоль северного побережья Катара, подвергся обстрелу и получил несколько попаданий. На борту есть пострадавшие, однако их число пока неизвестно. Инцидент произошел на фоне продолжающегося конфликта, серьезно осложнившего судоходство в Персидском заливе.

Танкер был поражен несколькими снарядами примерно в 94 километрах от северного побережья Катара, сообщает LETA со ссылкой на AFP и Британскую организацию по координации морской торговли (UKMTO).

В результате атаки есть пострадавшие, однако их точное число и состояние пока не сообщаются. Не раскрыты также название судна и флаг, под которым оно ходит.

Власти начали расследование обстоятельств произошедшего. Кто именно атаковал танкер, на данный момент не установлено.

Инцидент произошел примерно в 500 километрах от Ормузского пролива — одного из ключевых морских маршрутов для мировой торговли нефтью и газом. Таким образом, речь идет не непосредственно о проливе, а о значительно более широкой зоне Персидского залива, где безопасность судоходства остается напряженной.

Нападения на торговые суда участились после начала нынешней войны на Ближнем Востоке, последовавшей за ударами США и Израиля по Ирану в конце февраля.

Иран блокировал Ормузский пролив и обстреливал суда, которые, по утверждению Тегерана, пытались пройти через него без разрешения. США, в свою очередь, блокируют иранские порты и периодически атакуют суда, которые считают связанными с Ираном.

Вашингтон также наносил авиаудары по объектам в Иране в ответ на нападения на суда. Однако с 1 сентября о новых подобных ударах не сообщалось.

Несмотря на риски и ограничения, отдельные суда продолжают проходить через Ормузский пролив. По данным американских СМИ, США предпринимают дополнительные меры для защиты судоходства на маршрутах у побережья Омана.

Новая атака показывает, что риски для торгового судоходства сохраняются и за пределами непосредственно Ормузского пролива. При этом дипломатические попытки добиться урегулирования конфликта уже несколько месяцев не приносят заметного результата.

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#Иран #США #торговля #безопасность #дипломатия #судоходство #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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