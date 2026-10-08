Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка. По его словам, на совещание приглашены министры внутренних дел и администрации, цифровизации, национального образования и здравоохранения, координатор специальных служб и главнокомандующий полиции.

Решение о проведении совещания было принято после нескольких нападений в учебных заведениях, произошедших в течение последних двух дней.

Утром 8 октября 15-летний подросток с ножом проник в начальную школу имени Иоанна Павла II в Лещидол-Новинах недалеко от Вышкова.

По данным мазовецкой полиции, подросток, который ранее учился в этой школе, напал на нескольких сотрудников. Ранения получили уборщица, директор и учитель.

Директорам школы удалось обезвредить нападавшего до прибытия полиции. Подростка задержали.

Несмотря на оказанную помощь и проведенную реанимацию, 37-летняя сотрудница школы скончалась от полученных ранений.

В Серпце предотвратили возможное нападение

Накануне, 7 октября, полиция задержала в Серпце 17-летнего подростка, которого подозревают в подготовке нападения на школу.

Министр внутренних дел и администрации Марцин Кирвинский сообщил, что у молодого человека обнаружили два ножа, которые, по версии следствия, могли предназначаться для нападения.

По словам министра, подросток также искал в интернете информацию о том, как организовать массовое нападение. Эти данные, как утверждается, были обнаружены на защищенных электронных носителях.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и возможные мотивы подростка.

Еще один серьезный инцидент произошел 7 октября в Остроленке. 19-летний мужчина с ножом напал на людей в профессионально-техническом училище №4.

Ранения получили 10 человек, среди которых пять студентов, два преподавателя, двое случайных прохожих и сам нападавший, который нанес себе травмы.

Пострадавших доставили в больницы Остроленки и Ломжи. Для оказания помощи также использовался санитарный вертолет.

Подозреваемого, которого называют Якубом З., задержали спустя несколько десятков минут после нападения возле городского пляжа - примерно в 400–500 метрах от учебного заведения.

Позднее национальный прокурор Дариуш Корнелюк сообщил, что в рюкзаке задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство.

Окружная прокуратура Остроленки начала расследование по делу о покушении на убийство.