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Удар по заводу в России затронул площадку с дата-центром «Яндекса»: сообщается о сбоях сервисов 1 689

В мире
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар на промышленном складе ночью

Качество фото улучшено с помощью ИИ.

ФОТО: twitter

В Рязанской области России атакован машиностроительный завод «Саста», на территории которого, по данным СМИ, находится дата-центр «Яндекса». После удара возник пожар, а пользователи столкнулись со сбоями в работе сервисов российской IT-компании.

Украина нанесла удар по машиностроительному заводу «Саста» в городе Сасово Рязанской области России, после чего на территории предприятия начался пожар, сообщает ЛЕТА со ссылкой на «Украинскую правду» и Telegram-каналы.

Независимое российское издание Astra обращает внимание, что на территории предприятия также расположен дата-центр «Яндекса». Сообщается о перебоях с электроснабжением и проблемах с доступом к инфраструктуре Yandex Cloud.

После атаки также были зафиксированы масштабные сбои в работе различных сервисов «Яндекса». Таким образом, последствия удара могли выйти за пределы самого промышленного предприятия и затронуть цифровую инфраструктуру.

При этом на данный момент из приведенных источников не следует, что дата-центр был непосредственной целью атаки или получил повреждения. Причиной проблем с сервисами называются перебои с электроснабжением.

Украинский Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что при атаке могли использоваться ракеты или реактивные беспилотники.

«Саста» производит металлообрабатывающие станки. Такая продукция используется в том числе в оборонной, авиационной, транспортной и тяжелой промышленности России.

Предприятие находится под международными санкциями. Ограничения против него ввели Евросоюз, США, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Связь между атакой и последовавшими сбоями сервисов «Яндекса», а также масштаб возможных повреждений инфраструктуры уточняются.

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#санкции #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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