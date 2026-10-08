Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Великобритании задержаны лазутчики из Латвии за проникновение на базу ВВС НАТО 1 388

В мире
Дата публикации: 08.10.2026
LETA
Изображение к статье: задержание
ФОТО: BB.LV/AI

В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на базу Королевских военно-воздушных сил в графстве Кембриджшир на юго-востоке Англии, сообщает LETA со ссылкой на Sky News.

Мужчин в возрасте 32 и 36 лет задержали ранним утром в четверг на территории авиабазы Молсуорт, где также расположен разведывательный центр НАТО. Оба являются гражданами Латвии, постоянно проживающими в Великобритании.

Во время патрулирования территории сотрудники полиции Министерства обороны обнаружили оставленный без присмотра автомобиль. На место прибыли полицейские Кембриджшира, которые совместно с военной полицией провели дополнительный осмотр территории.

В ходе поисков был обнаружен небольшой пролом в ограждении базы. Около двух часов ночи полицейские нашли и задержали двух мужчин.

Первоначально их подозревали в незаконном проникновении на охраняемую территорию и повреждении имущества. Задержанных доставили в полицейский участок Кембриджшира.

Позднее обоих дополнительно задержали по подозрению в нарушении статьи 4 Закона о национальной безопасности 2023 года, предусматривающей ответственность за проникновение на запретную территорию с намерением причинить вред Великобритании. Оба мужчины по-прежнему находятся под стражей.

Расследование возглавляет руководитель контртеррористического подразделения лондонской полиции Хелен Фланаган.

«Мы прекрасно понимаем повышенный интерес и обеспокоенность общественности в связи с военными объектами, однако на данном этапе ничто не указывает на то, что этот инцидент связан с событиями, произошедшими на прошлой неделе на авиабазе Фэрфорд», — заявила она.

По словам Фланаган, расследование находится на самой ранней стадии. Одна из его главных задач — выяснить, по каким причинам мужчины оказались на территории военного объекта.

«Мы изучаем все возможные мотивы их действий, но хочу подчеркнуть, что пока не исключаем никаких версий. Расследование продолжается», — отметила представитель полиции.

Она также призвала граждан сохранять бдительность и сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных обстоятельствах.

В рамках расследования полиция проводит обыски по двум адресам в Питерборо.

×
#НАТО #полиция #Латвия #Великобритания #безопасность #задержание
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Литовская армия
Изображение к статье: Зеленский
Изображение к статье: Трамп и Нобелевская премия
Изображение к статье: Российский газ может вернуться в Европу при участии американских инвесторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Влюбленная пара
Люблю!
Изображение к статье: пациент у врача
Наша Латвия
Изображение к статье: Новые фунты
Lifenews
Изображение к статье: Троллейбус
Наша Латвия
Изображение к статье: Агата Муцениеце с мужем Петром Дрангой.
Lifenews
Изображение к статье: магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Влюбленная пара
Люблю!
Изображение к статье: пациент у врача
Наша Латвия
Изображение к статье: Новые фунты
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео