В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на базу Королевских военно-воздушных сил в графстве Кембриджшир на юго-востоке Англии, сообщает LETA со ссылкой на Sky News.

Мужчин в возрасте 32 и 36 лет задержали ранним утром в четверг на территории авиабазы Молсуорт, где также расположен разведывательный центр НАТО. Оба являются гражданами Латвии, постоянно проживающими в Великобритании.

Во время патрулирования территории сотрудники полиции Министерства обороны обнаружили оставленный без присмотра автомобиль. На место прибыли полицейские Кембриджшира, которые совместно с военной полицией провели дополнительный осмотр территории.

В ходе поисков был обнаружен небольшой пролом в ограждении базы. Около двух часов ночи полицейские нашли и задержали двух мужчин.

Первоначально их подозревали в незаконном проникновении на охраняемую территорию и повреждении имущества. Задержанных доставили в полицейский участок Кембриджшира.

Позднее обоих дополнительно задержали по подозрению в нарушении статьи 4 Закона о национальной безопасности 2023 года, предусматривающей ответственность за проникновение на запретную территорию с намерением причинить вред Великобритании. Оба мужчины по-прежнему находятся под стражей.

Расследование возглавляет руководитель контртеррористического подразделения лондонской полиции Хелен Фланаган.

«Мы прекрасно понимаем повышенный интерес и обеспокоенность общественности в связи с военными объектами, однако на данном этапе ничто не указывает на то, что этот инцидент связан с событиями, произошедшими на прошлой неделе на авиабазе Фэрфорд», — заявила она.

По словам Фланаган, расследование находится на самой ранней стадии. Одна из его главных задач — выяснить, по каким причинам мужчины оказались на территории военного объекта.

«Мы изучаем все возможные мотивы их действий, но хочу подчеркнуть, что пока не исключаем никаких версий. Расследование продолжается», — отметила представитель полиции.

Она также призвала граждан сохранять бдительность и сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных обстоятельствах.

В рамках расследования полиция проводит обыски по двум адресам в Питерборо.