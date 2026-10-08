Режим ЧС объявили в Нью-Йорке из-за вспышки одного из самых заразных заболеваний в мире

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости корью. В штате выявлен уже 101 случай в 18 округах, включая 7 в самом мегаполисе.

Указ позволяет делать прививки парамедикам, сотрудникам скорой помощи, акушеркам и фармацевтам, а медсестрам — заказывать тесты на корь, чтобы быстрее находить зараженных.

Вспышка, начавшаяся в 2025 году, стала крупнейшей в США за 30 с лишним лет. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в стране подтверждено почти 3 900 случаев в 47 штатах. Хуже всего ситуация в соседней Пенсильвании, где заболели более 1 000 человек, около 200 попали в больницу и 5 умерли. Врачи признают, что реальное число заражений наверняка намного выше официального. Тяжело пришлось также Южной Каролине и Юте, где вирус прокатился по общинам амишей с особенно низким уровнем вакцинации.

Корь остается одной из самых заразных болезней в мире и грозит слепотой, энцефалитом и пневмонией, поэтому ВОЗ настаивает: единственная надежная защита — две дозы вакцины в детстве.