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Вспышка одной из самых заразных инфекций 0 203

В мире
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шприц с вакциной

Шприц с вакциной в руках медика

ФОТО: Thought Co

Единственная надежная защита — две дозы вакцины в детстве.

Режим ЧС объявили в Нью-Йорке из-за вспышки одного из самых заразных заболеваний в мире

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости корью. В штате выявлен уже 101 случай в 18 округах, включая 7 в самом мегаполисе.

Указ позволяет делать прививки парамедикам, сотрудникам скорой помощи, акушеркам и фармацевтам, а медсестрам — заказывать тесты на корь, чтобы быстрее находить зараженных.

Вспышка, начавшаяся в 2025 году, стала крупнейшей в США за 30 с лишним лет. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в стране подтверждено почти 3 900 случаев в 47 штатах. Хуже всего ситуация в соседней Пенсильвании, где заболели более 1 000 человек, около 200 попали в больницу и 5 умерли. Врачи признают, что реальное число заражений наверняка намного выше официального. Тяжело пришлось также Южной Каролине и Юте, где вирус прокатился по общинам амишей с особенно низким уровнем вакцинации.

Корь остается одной из самых заразных болезней в мире и грозит слепотой, энцефалитом и пневмонией, поэтому ВОЗ настаивает: единственная надежная защита — две дозы вакцины в детстве.

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#США #здравоохранение #медицина #эпидемия #ВОЗ #ЧС #вакцинация
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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