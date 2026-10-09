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71 тысяча школьников вышла на протесты во Франции: власти пообещали 3000 дополнительных учителей 0 272

В мире
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: французские дети с флагом страны
ФОТО: Unsplash

Французские власти решили срочно направить 3000 учителей на замену в школы, где особенно остро не хватает педагогов. Решение принято на фоне продолжающихся больше недели протестов учащихся, в которых по всей стране приняли участие более 70 тысяч человек.

Министр образования Франции Эдуар Жефре пообещал направить 3000 учителей на замену в средние школы, наиболее сильно страдающие от нехватки педагогов, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Решение последовало после более чем недели протестов школьников. Учащиеся блокируют входы в сотни лицеев, а в некоторых местах акции переросли в столкновения с полицией.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в протестах по всей стране приняли участие около 71,5 тысячи человек. Большинство протестовали возле своих учебных заведений. Более 500 человек были задержаны.

Основные участники акций — учащиеся лицеев в возрасте от 15 до 18 лет. Их недовольство связано не только с нехваткой педагогов, но и с перегруженным расписанием и состоянием самих школ.

Школьники жалуются на изношенные классы и здания, которые плохо приспособлены для учебы во время сильной жары.

На фоне продолжающихся акций министр образования объявил о первых конкретных мерах. В ближайшие дни дополнительные учителя должны появиться в 114 школах, где кадровая ситуация оценивается как наиболее сложная.

Всего во Франции насчитывается около 3700 таких учебных заведений. Направленные туда педагоги будут временно заменять отсутствующих учителей.

Таким образом, пока дополнительные кадры получит лишь небольшая часть школ, однако речь идет сразу о 3000 учителях на замену. Власти рассчитывают, что это позволит снизить остроту кадровой проблемы, ставшей одной из главных причин нынешних школьных протестов.

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#Франция #образование #протесты #школы #учителя #акции
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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