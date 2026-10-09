На фоне завершения карьеры в сборной Аргентины Лионеля Месси в южноамериканской стране громко звучит имя другого футбольного кумира — Диего Марадоны.

Связано это с процессом, который с полным основанием можно назвать «делом врачей». Правоохранительные органы Аргентины считают, что знаменитый футболист стал жертвой неправильного и некачественного лечения.

Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября 2020 года, менее чем через месяц после своего 60-летия, из-за остановки сердца. Вскрытие показало, что у футболиста была дилатационная кардиомиопатия — патология, связанная с увеличением размера камер сердца и нарушением его функций. Непосредственной причиной, вызвавшей летальный исход, стал отёк лёгких. В последние годы жизни Марадона страдал целым букетом недугов.

Последние дни

На фоне всего этого уход аргентинца из жизни нельзя считать совсем уж неожиданным. Однако стражи порядка, изучив обстоятельства случившегося, пришли к выводу, что Марадона мог бы прожить дольше, если бы не медики.

В поле зрения следствия оказалась целая группа медицинских работников, связанная с покойным: нейрохирург Леопольдо Лука, психиатр Агустин Косачов, психолог Карлос Диас, медицинский координатор Нэнси Форлини, координатор сестринского отдела Мариано Перрони, врач Педро Пабло Ди Спанья, медбрат Рикардо Альмиро, медсестра Гизела Дахиана Мадрид.

4 ноября 2020 года Марадона был прооперирован в клинике — ему удалили субдуральную гематому. Послеоперационное восстановление должно было занять месяц.

11 ноября Марадона покинул больницу и вернулся домой под обязательство постоянного нахождения под медицинским контролем. Предполагалось, что с ним постоянно будут клинический врач, невролог, а также медбратья, имеющие опыт работы с подобными пациентами.

«До сих пор мог бы жить»

Прокуратура, опираясь на заключение медицинских экспертов, настаивает на том, что надлежащий уход за Марадоной после операции не осуществлялся. Его не ограничивали ни в курении, ни в алкоголе, хотя в его положении это было смертельно опасно. Медицинские процедуры, которые проводились, следствие считает «безрассудными».

Главный пункт обвинения — ситуация 25 ноября не развивалась моментально. Медицинская экспертиза, а также изъятые данные переписки, позволяют сделать вывод, что ухудшение состояния Марадона продолжалось все последние дни. Но вместо немедленной госпитализации медицинская бригада фактически бездействовала.

В медицинском отчёте говорится, что Диего Марадона «демонстрировал недвусмысленные признаки длительного периода агонии, которая продолжалась более 12 часов, не получал адекватного лечения и до сих пор мог бы жить, если бы был вовремя госпитализирован».

Аргентинское общество разделилось во мнениях относительно данного процесса. Одни считают, что власти просто решили найти «стрелочников», другие уверены, что речь идёт о наказании реальных виновников, погубивших легенду.

Судебный процесс, продолжающийся уже длительное время, выходит на финишную прямую. Прокуратура требует приговорить нейрохирурга Леопольдо Луку, которого считают главным виновником, к 12 годам лишения свободы. Остальным медработникам грозят сроки от 4 до 8 лет.

Врач Майкла Джексона отсидел по-настоящему

Аргентинское «дело врачей» является самым громким процессом подобного рода после суда над доктором Майкла Джексона Конрадом Мюрреем.

В 2011 году Мюррей были приговорён к 4 годам лишение свободы за непредумышленное убийство Джексона. Врача признали виновным в том, что он ввёл артисту препарат пропофол, не имея для этого соответствующей подготовки. Отсидев два года Конрад Мюррей был освобождён условно-досрочно, при этом его медицинская лицензия была отозвана.