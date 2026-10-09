Евросоюз намерен тщательнее проверять военное прошлое россиян, подающих заявления на визы, усилить контроль за российскими дипломатами и ввести новые ограничения. В новый санкционный список планируется включить более 1600 физических и юридических лиц.

Евросоюз намерен ужесточить проверки граждан России, обращающихся за визами, в том числе изучать их военное прошлое, а также беспрецедентно расширить санкционные списки в отношении российских физических и юридических лиц.

Как сообщает bb.lv, об этом на подготовительном брифинге в Брюсселе заявил высокопоставленный представитель Европейской службы внешних связей (EEAS).

«Есть большая заинтересованность в том, чтобы более тщательно проверять, сколько россиян могут въезжать в Европу», — заявил он накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 12 октября в Люксембурге.

По словам дипломата, Евросоюз намерен усилить проверки российских дипломатов, аккредитованных при международных организациях в европейских столицах, а также более тщательно изучать военные биографии заявителей на визы.

«Речь не о том, чтобы наказывать невиновное российское население, а о том, чтобы лучше защищать себя с помощью визовых инструментов», — пояснил представитель EEAS.

Он отметил, что технические обсуждения по ужесточению визовых правил уже начались и такие меры пользуются политической поддержкой. По его оценке, новые ограничения могут быть введены достаточно быстро, однако конкретные решения ещё предстоит согласовать с государствами — членами ЕС.

В новый санкционный список войдут более 1600 лиц

Представитель EEAS сообщил, что на заседании в Люксембурге министры должны утвердить новый санкционный список, в который войдут более 1600 физических и юридических лиц.

В первую очередь ограничения затронут лиц и организации, связанные с российским военно-промышленным комплексом. В список также планируется включить 77 политиков, связанных с проведением выборов в Государственную думу России на оккупированных территориях Украины.

Говоря об эффективности санкционного давления, представитель европейской дипломатической службы выразил сожаление, что принятые меры пока не заставили российское руководство осознать, что Россия не сможет выиграть войну, а её продолжение дорого обходится стране и населению.

Вместе с тем он подчеркнул, что санкции ограничивают возможности Москвы продолжать военные действия, в том числе за счёт давления на российский военно-промышленный комплекс.

ЕС намерен перекрывать обход санкций

По словам дипломата, Евросоюз продолжает бороться с обходом санкций, в том числе через так называемый теневой флот. Брюссель стремится перекрывать новые каналы, по которым Россия получает товары, необходимые для работы её военной промышленности.

Представитель EEAS также отметил, что российская экономика испытывает негативные последствия изоляции, а издержки продолжения войны для страны возрастают.

Евросоюз готовится усилить давление на Россию сразу по двум направлениям — ужесточить визовые проверки и расширить санкции против физических и юридических лиц. Особое внимание планируется уделять людям с военным прошлым, российским дипломатам и структурам, связанным с военно-промышленным комплексом. При этом конкретные визовые ограничения ещё предстоит согласовать с государствами ЕС, а заявленные санкционные меры должны пройти утверждение. Брюссель стремится не только затруднить въезд определённых категорий граждан России, но и ограничить возможности Москвы продолжать войну и обходить действующие санкции.