Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу направили совместное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвали запретить транзит российского зерна через Европейский союз.

"Россия бомбит украинские порты и препятствует поступлению украинского зерна на мировой рынок, но в то же время хочет получать доход от транспортировки своего зерна через Европейский союз. Наша инфраструктура не должна помогать России финансировать войну. Мы должны усилить давление на агрессора и помочь Украине доставлять свои товары на мировой рынок", – заявил премьер-министр Кристен Михал.

Михал также намерен поднять этот вопрос на заседании Европейского совета на следующей неделе.

В письме лидеры трех стран подчеркивают, что, нанося удары по украинским торговым судам, железным дорогам и другим важным торговым путям, Россия пытается ослабить экономику Украины. В то же время Москва ищет новые маршруты для экспорта собственного зерна, в том числе через Балтийское море. Европейский союз не должен предоставлять России возможность компенсировать экономические последствия ее агрессии. Также необходимо предотвратить экспорт через ЕС зерна, украденного с оккупированных территорий Украины.

Для поддержки торговли Украины лидеры государств призывают укреплять "коридоры солидарности" между Европейским союзом и Украиной, то есть транспортные маршруты, которые помогают украинским товарам выходить на мировой рынок.