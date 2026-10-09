В США расширили обвинения против бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Теперь американские прокуроры вменяют им незаконное задержание и пытки более десяти граждан США, находившихся в Венесуэле в период правления Мадуро.

Бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес в Нью-Йорке предъявлены новые обвинения, связанные с пытками американских граждан, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Ранее американские власти уже предъявили супругам обвинения в наркотерроризме. Теперь дело дополнено эпизодами, касающимися более десяти граждан США, которые, по версии прокуратуры, были незаконно задержаны и подвергались пыткам в Венесуэле.

Прокурор США Джейми Макдональд заявил, что Мадуро, Флорес и другие представители прежнего руководства страны участвовали в заговоре с целью подавления инакомыслия с помощью грубых нарушений прав человека.

По версии обвинения, они отдавали приказы либо допускали применение насилия, угроз и физических пыток.

«Как говорится в обвинительном заключении, это включало пытки многочисленных граждан США, подвергшихся неописуемым страданиям», — заявил Макдональд.

Прокуратура утверждает, что Мадуро и его супруга на протяжении многих лет использовали власть для собственного обогащения и сохранения контроля над страной, одновременно допуская серьезные нарушения прав человека.

Мадуро руководил Венесуэлой с 2013 года до 3 января 2026 года. В этот день он и Флорес были задержаны в Каракасе в ходе операции американского спецназа и доставлены в Нью-Йорк.

После смены власти отношения между Вашингтоном и новым правительством Венесуэлы стали развиваться по другому сценарию. Стороны расширили сотрудничество, в том числе в нефтяной отрасли.

Отдельная часть американского уголовного дела касается наркотиков. Следствие утверждает, что Мадуро, занимая президентский пост и ранее работая в правительстве, на протяжении многих лет использовал свое положение для содействия контрабанде тысяч тонн кокаина в США.

Таким образом, к уже существовавшим обвинениям в наркотерроризме теперь добавились предполагаемые преступления непосредственно против американских граждан.

Судебный процесс по делу Мадуро и Флорес должен начаться в Нью-Йорке 1 июня 2027 года.