Нобелевскую премию мира 2026 года получила южноафриканский юрист Наванетем «Нави» Пиллэй за вклад в укрепление международного права и продвижение мира. Об этом 9 октября объявил Норвежский нобелевский комитет.

В обосновании решения комитет отметил роль Пиллэй в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. По оценке комитета, ее работа помогла расширить возможности международного правосудия и укрепить правовые механизмы урегулирования конфликтов.

От борьбы с апартеидом до международного правосудия

Пиллэй родилась в Дурбане, ЮАР, в семье тамильского происхождения в период апартеида. Она стала юристом и выступала против системной дискриминации и расового неравенства. В начале карьеры она защищала Нельсона Манделу и других противников апартеида.

Позднее Пиллэй занимала судейские должности в Южной Африке, Международном трибунале по Руанде и Международном уголовном суде. В 2008–2014 годах она была Верховным комиссаром ООН по правам человека. До недавнего времени также возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории.

Сейчас Пиллэй работает судьей Международного суда ООН по делу, в котором Мьянму обвиняют в геноциде.

Роль в признании сексуального насилия международным преступлением

Одним из значимых эпизодов ее судебной карьеры стала работа в Международном трибунале по Руанде. В рамках рассмотренного дела суд установил, что изнасилование и сексуальное насилие могут квалифицироваться как преступления против человечности и геноцид.

Пиллэй также сыграла важную роль в деле, в котором обвиняемому впервые предъявили обвинение в подстрекательстве к геноциду на основании распространения пропаганды.

Нобелевский комитет предупредил об угрозах международному праву

Объявляя лауреата, комитет подчеркнул, что международное право переживает период серьезного давления, а международные институты сталкиваются с нападками. По мнению комитета, усиление политики, основанной на силе, за счет правовых механизмов подрывает стабильность, доверие и мирное сосуществование государств.

В комитете напомнили, что устойчивый мир должен опираться на правовые принципы, а не на волю сильнейших или хрупкий баланс сил. Международное право, подчеркнули там, необходимо для мирного разрешения конфликтов и привлечения к ответственности за тяжкие преступления.

Премия Пиллэй, говорится в заявлении, призвана напомнить о важности укрепления международных правовых институтов и защиты человеческого достоинства.