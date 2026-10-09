Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не пустили в Россию из-за наличных: эстонец перелез через пограничные ворота и убежал 0 141

В мире
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстонский пограничный столб

На пункте пропуска Койдула на границе Эстонии и России гражданину Эстонии отказали в пересечении границы после того, как при досмотре у него обнаружили наличные деньги. Мужчина не стал возвращаться на эстонскую сторону по требованию таможенника, а перелез через пограничные ворота и оказался в России.

Инцидент произошёл 7 октября. Как сообщил Rus.ERR руководитель Юго-восточного пограничного пункта Департамента полиции и погранохраны Эстонии Петер Маран, при досмотре у мужчины нашли банкноту номиналом 50 евро и российские рубли. Точную сумму наличных установить не удалось.

«Таможенник обнаружил в кошельке мужчины 50-евровую банкноту и рубли. Точную сумму наличных установить не удалось», — рассказал Маран.

По его словам, сотрудник таможни объяснил мужчине, что провоз обнаруженных денег через границу запрещён, и направил его обратно на эстонскую сторону. Однако мужчина побежал к пограничным воротам. Сотрудники попытались закрыть проход, но он успел перелезть через ворота и попасть на российскую территорию.

Эстонская сторона уведомила о случившемся российский пограничный пункт.

Какие ограничения действуют на наличные

Правила Евросоюза ограничивают вывоз в Россию банкнот евро и других валют государств — членов ЕС. При этом предусмотрено исключение для наличных, предназначенных для личного использования путешественника или членов его семьи, которые едут вместе с ним. Решение зависит от обстоятельств конкретного случая.

Российские рубли сами по себе не подпадают под этот запрет на вывоз валют государств ЕС. Поэтому точное основание отказа мужчине в пересечении границы требует уточнения у эстонских таможенных органов.

На пограничных пунктах Эстонии с Россией также установлены специальные ворота и дорожные заграждения, позволяющие быстро перекрывать проезд. Они предназначены для оперативного ограничения движения при необходимости.

Подробности о дальнейшей судьбе мужчины и о том, последуют ли юридические последствия за его действия, в опубликованном сообщении не приводятся.

×
#Эстония #таможня #Евросоюз #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: французские дети с флагом страны
Изображение к статье: полицейские авто
Изображение к статье: Нидаль Хасан
Изображение к статье: Мадуро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Наванетем «Нави» Пиллэй
В мире
Изображение к статье: Здоровье глаз
Люблю!
Изображение к статье: Страшная тайна первых фараонов: ученые нашли следы возможных человеческих жертв
Культура &
Изображение к статье: солдаты
Наша Латвия
Изображение к статье: Киев
В мире
Изображение к статье: Почему кошки могут интересоваться овощами, несмотря на их хищный характер?
В мире животных
Изображение к статье: Наванетем «Нави» Пиллэй
В мире
Изображение к статье: Здоровье глаз
Люблю!
Изображение к статье: Страшная тайна первых фараонов: ученые нашли следы возможных человеческих жертв
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео