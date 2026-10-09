На пункте пропуска Койдула на границе Эстонии и России гражданину Эстонии отказали в пересечении границы после того, как при досмотре у него обнаружили наличные деньги. Мужчина не стал возвращаться на эстонскую сторону по требованию таможенника, а перелез через пограничные ворота и оказался в России.

Инцидент произошёл 7 октября. Как сообщил Rus.ERR руководитель Юго-восточного пограничного пункта Департамента полиции и погранохраны Эстонии Петер Маран, при досмотре у мужчины нашли банкноту номиналом 50 евро и российские рубли. Точную сумму наличных установить не удалось.

«Таможенник обнаружил в кошельке мужчины 50-евровую банкноту и рубли. Точную сумму наличных установить не удалось», — рассказал Маран.

По его словам, сотрудник таможни объяснил мужчине, что провоз обнаруженных денег через границу запрещён, и направил его обратно на эстонскую сторону. Однако мужчина побежал к пограничным воротам. Сотрудники попытались закрыть проход, но он успел перелезть через ворота и попасть на российскую территорию.

Эстонская сторона уведомила о случившемся российский пограничный пункт.

Какие ограничения действуют на наличные

Правила Евросоюза ограничивают вывоз в Россию банкнот евро и других валют государств — членов ЕС. При этом предусмотрено исключение для наличных, предназначенных для личного использования путешественника или членов его семьи, которые едут вместе с ним. Решение зависит от обстоятельств конкретного случая.

Российские рубли сами по себе не подпадают под этот запрет на вывоз валют государств ЕС. Поэтому точное основание отказа мужчине в пересечении границы требует уточнения у эстонских таможенных органов.

На пограничных пунктах Эстонии с Россией также установлены специальные ворота и дорожные заграждения, позволяющие быстро перекрывать проезд. Они предназначены для оперативного ограничения движения при необходимости.

Подробности о дальнейшей судьбе мужчины и о том, последуют ли юридические последствия за его действия, в опубликованном сообщении не приводятся.