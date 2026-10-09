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Новые предложения по Украине обсудят в Майами: за столом переговоров будут США, Европа и НАТО 1 200

В мире
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Переговорный стол с флагами США, Украины, ЕС и НАТО, карта Украины
ФОТО: BB.LV/AI

В пятницу и субботу в Майами пройдут двухдневные переговоры по Украине с участием американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. К обсуждению присоединятся не только представители Киева, но и советники из ведущих европейских стран, Евросоюза и НАТО. Главной темой станут новые предложения по прекращению войны, содержание которых пока не раскрывается.

Специальные посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут в Майами переговоры с украинской делегацией, к которым также присоединятся представители европейских стран и НАТО.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на BBC, встреча запланирована на пятницу и субботу. По информации источников в Вашингтоне, в обсуждении примут участие представители сразу нескольких американских ведомств и европейских структур.

Главной темой станут новые идеи и предложения, над которыми американские переговорщики работали совместно с Россией и Украиной во время недавних поездок в регион, сообщают AFP и Reuters.

В сентябре Уиткофф и Кушнер посетили Москву и Киев. Однако после этих визитов никаких конкретных новых инициатив публично представлено не было.

Теперь обсуждение продолжится в расширенном формате, с участием европейских союзников Украины.

В состав украинской делегации вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

С американской стороны, помимо Уиткоффа и Кушнера, будут присутствовать представители Совета национальной безопасности и Министерства финансов США.

Европу представят советники по национальной безопасности Франции, Великобритании и Германии, а также представители Европейского союза и НАТО.

Таким образом, обсуждение новых предложений выйдет за рамки двусторонних американо-украинских контактов. Однако пока неизвестно, какие именно инициативы будут представлены участникам и смогут ли они приблизить возобновление переговоров с Россией.

В последние недели перспективы нового раунда российско-украинских консультаций оценивались сдержанно.

В четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт зашел в опасный тупик. В Кремле согласились с такой оценкой: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона разделяет мнение Рубио.

Между тем, по информации Axios, дипломатические контакты могут продолжиться и после встречи в Майами.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что в конце октября Уиткофф и Кушнер могут вновь отправиться в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Окончательного подтверждения этой поездки пока нет.

Таким образом, ближайшие переговоры в Майами станут очередной попыткой обсудить возможные пути прекращения войны, но о согласованных новых условиях или возобновлении прямых российско-украинских переговоров пока не сообщается.

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#НАТО #США #Украина #Европа #дипломатия #переговоры #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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