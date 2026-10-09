Американка Криста Пайк, пережившая неудачную попытку казни с помощью смертельной инъекции, начала ходить с посторонней помощью и вернулась к обычному питанию. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на адвокатов женщины.

По словам защитников, состояние Пайк постепенно улучшается. Она уже может передвигаться, хотя пока нуждается в помощи. Подвижность рук восстанавливается, а состояние легких нормализовалось.

Попытка привести смертный приговор в исполнение состоялась 30 сентября в тюрьме Нэшвилла в американском штате Теннесси. Пайк дважды ввели препарат для смертельной инъекции, однако она осталась жива. Во время процедуры использовались семь игл.

Защита ранее предупреждала о рисках для здоровья Пайк из-за тромбоцитоза. Адвокаты утверждали, что введение препаратов могло привести к образованию тромбов и дополнительным физическим страданиям.

После неудачной процедуры губернатор Теннесси Билл Ли распорядился провести расследование произошедшего. Пайк могла стать первой женщиной более чем за 200 лет, казненной в этом штате.