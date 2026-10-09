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Проверка оружия обернулась двойным убийством: мужчина несколько часов держал оборону в доме в Германии 0 235

В мире
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: полицейские авто
ФОТО: Youtube

В Баварии двое сотрудников муниципалитета погибли во время плановой проверки огнестрельного оружия у местного жителя. После стрельбы 60-летний мужчина забаррикадировался в своем доме и несколько часов не выходил наружу. Утром его задержала полиция.

Двое сотрудников муниципалитета погибли в немецком городе Бернгау во время плановой проверки принадлежащего местному жителю огнестрельного оружия, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Инцидент произошел в четверг во второй половине дня. Сотрудники администрации округа Ноймаркт пришли проверить оружие 60-летнего мужчины и соблюдение правил его хранения.

Речь шла об обычной проверке — конфисковывать оружие у владельца не планировалось. Почему мужчина открыл огонь по прибывшим сотрудникам, пока неизвестно.

45-летний сотрудник муниципалитета получил смертельное ранение. Первоначально сообщалось, что его 54-летняя коллега тяжело ранена, однако позднее полиция подтвердила и ее гибель.

«Мы предполагаем, что она погибла сразу после того, как прозвучали выстрелы», — сообщил представитель полиции, ссылаясь на обстоятельства обнаружения тела.

После стрельбы подозреваемый забаррикадировался в доме. Тело погибшей женщины пришлось выносить из здания, пока мужчина все еще находился внутри.

Противостояние продолжалось несколько часов. Все это время полиция поддерживала с подозреваемым телефонную связь, причем контакт происходил в обоих направлениях.

Только в пятницу утром 60-летнего мужчину удалось задержать. Во время операции он получил легкое огнестрельное ранение в ногу.

Теперь следствию предстоит установить мотив нападения. На данный момент полиция подчеркивает, что визит муниципальных сотрудников был связан с плановой проверкой оружия и условий его хранения, а не с попыткой его изъять.

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#полиция #криминал #трагедия #преступность #смерть #Бавария
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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