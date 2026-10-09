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Путин отметил день рождения вместе с Герхардом Шредером 3 3138

В мире
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шредер и Путин
ФОТО: пресс-фото

Президент России Владимир Путин встретился с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером в день своего рождения. Кремль сообщил, что встреча прошла дома у российского лидера, и опубликовал их совместную фотографию.

Пресс-служба Кремля вечером 8 октября сообщила, что президент России Владимир Путин отметил свой день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, пишет Медуза.

По версии Кремля, утром 7 октября Путин «узнал из сообщений СМИ» о приезде Шредера в Москву, после чего пригласил его к себе домой.

«Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения», — говорится в сообщении Кремля.

Вместе с сообщением пресс-служба опубликовала совместную фотографию Путина и Шредера, сделанную в интерьере с печью и самоваром.

О визите бывшего канцлера Германии в Москву российские СМИ сообщили еще 7 октября. В этот день Шредер встретился с сотрудниками сети гипермаркетов Globus, в наблюдательный совет которой он вошел в начале октября. По данным РБК, после приветственного выступления он продолжил общение с сотрудниками в закрытом формате.

После начала полномасштабной войны России против Украины Шредер неоднократно посещал Россию и встречался с Владимиром Путиным. Несмотря на завершение политической карьеры, он продолжает поддерживать личные контакты с российским президентом. В мае 2026 года Путин называл Шредера «предпочтительным» посредником в возможных переговорах между Россией и Украиной.

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#Путин #дипломатия #переговоры #День Рождения #Россия #Германия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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