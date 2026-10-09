В США готовятся к первой за 65 лет казни по приговору военного суда. Нидаля Хасана, убившего 13 человек на базе Форт-Худ в Техасе, планируют расстрелять 3 декабря, а за исполнением приговора можно будет наблюдать в прямом эфире.

Казнь бывшего армейского психиатра Нидаля Хасана, приговоренного к смерти за массовую стрельбу на военной базе Форт-Худ, будет транслироваться в прямом эфире, подтвердил представитель Пентагона.

Как сообщает LETA со ссылкой на DPA, расстрел назначен на 3 декабря и должен состояться на базе Форт-Худ в Техасе.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что исполнение смертного приговора будет публичным.

«Его расстреляют военнослужащие. Так и должно быть», — сказал Хегсет.

По его словам, людям предоставят возможность наблюдать за казнью, чтобы показать серьезность последствий подобных преступлений.

Президент США Дональд Трамп утвердил смертный приговор Хасану через расстрел.

Предстоящая казнь станет первой, приведенной в исполнение Вооруженными силами США с 1961 года. При этом последний случай расстрела американского военнослужащего по приговору военного суда произошел еще раньше — в 1945 году.

Полностью публичной смертной казни в США не было с 1936 года, когда в Кентукки осужденного повесили в присутствии тысяч зрителей. В случае Хасана публичность будет обеспечиваться уже с помощью прямой трансляции.

Хасан был приговорен к смертной казни военным судом в 2013 году за нападение, совершенное 9 ноября 2009 года на базе Форт-Худ.

Во время стрельбы погибли 13 человек — 12 военнослужащих и один гражданский. Еще 30 военнослужащих получили ранения.

Хасан открыл огонь в медицинском учреждении на территории базы. Прибывший на место офицер гражданской полиции ранил нападавшего, после чего тот остался частично парализован.

На судебном процессе Хасан решил защищать себя самостоятельно. Он не вызывал свидетелей, не давал показаний и не пытался отрицать обвинения. Назначенные судом адвокаты тогда выражали опасения, что подсудимый сознательно добивается смертного приговора.

В суде также сообщалось, что Хасан выступал против участия США в войнах в Ираке и Афганистане и поддерживал контакты через интернет с радикальным проповедником и представителем «Аль-Каиды» Анваром аль-Авлаки. Позднее аль-Авлаки был убит в Йемене в результате американского удара беспилотника.

Таким образом, декабрьская казнь станет исключительным событием сразу по двум причинам: американские военные не приводили смертные приговоры в исполнение более шести десятилетий, а само исполнение приговора планируется показать в прямом эфире.