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«Сегодня речь идет о выживании»: Кличко призвал часть жителей Киева временно покинуть город 0 141

В мире
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Киев
ФОТО: Unsplash

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне усиления российских ударов посоветовал жителям, у которых есть такая возможность, временно переехать к родственникам или друзьям за пределы столицы. При этом он подчеркнул, что речи о полной эвакуации города не идет.

Мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям украинской столицы, имеющим возможность пожить в другом месте, временно покинуть город. Такое заявление он сделал в интервью агентству AFP на фоне участившихся российских атак, пишет DW.

По словам Кличко, ситуация с безопасностью в Киеве заметно ухудшилась.

«Каждый день приходят новые сообщения о разрушенных зданиях, о раненых и погибших людях, поскольку обстрелы нашего города усиливаются. Сегодня речь идет о выживании», — заявил он.

Мэр предупредил, что в случае повреждения системы водоснабжения в результате ударов город может столкнуться с достаточно масштабным кризисом.

При этом Кличко подчеркнул, что не призывает к полной эвакуации Киева. По его словам, массовый отъезд жителей соответствовал бы целям России.

«Лучший для него сценарий — чтобы мы все уехали и отдали ему наши пустые города и всю страну», — сказал мэр, говоря о президенте РФ Владимире Путине.

Киевские власти продолжают готовиться к зимнему периоду. По словам Кличко, в городе создают резервные системы отопления, формируют запасы топлива, питьевой воды и продуктов. Однако он отметил, что даже при такой подготовке многое будет зависеть от эффективности работы системы противовоздушной обороны.

В последние недели российские атаки на Киев усилились. Помимо объектов энергетической, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, в начале октября ударам впервые подверглись мосты через Днепр, соединяющие правобережную и левобережную части города. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая тактика российских авиаударов, по его мнению, направлена на то, чтобы вынудить жителей покинуть Киев и другие крупные украинские города.

Власти Киева призывают жителей сохранять готовность к возможным чрезвычайным ситуациям, но не рассматривают вопрос о полной эвакуации столицы.

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#Украина #эвакуация #Киев #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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