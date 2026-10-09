Смерть сотрудницы противочумного института в Иркутске привлекла внимание к советскому наследию в сфере исследований опасных инфекций и вновь вызвала подозрения в отношении возможных программ биологического оружия в России. Однако сам инцидент не доказывает, что лаборатория занималась разработкой запрещённых вооружений.

Как пояснил Euronews эксперт по биологическому оружию Мирко Химмель из Гамбургского университета, необходимо различать исследования для защиты от инфекций и наступательные программы, направленные на создание биологического оружия.

Смерть лаборантки вызвала вопросы о работе института

По сообщениям СМИ, 28-летняя сотрудница иркутского противочумного института Дарья Шипилова умерла после предполагаемого контакта с возбудителем лёгочной чумы. Как писала New York Post, она могла разбить пробирку с опасным патогеном во время работы. Издание также сообщало о карантине для людей, контактировавших с женщиной. Обстоятельства заражения требуют официального подтверждения.

Иркутский институт десятилетиями изучал опасные инфекции и собирал штаммы чумы, сибирской язвы и других возбудителей. В советское время подобные учреждения входили в обширную сеть противоэпидемических лабораторий. По данным исследователей, некоторые из них были связаны с военными программами СССР.

Оборонительные исследования и биологическое оружие — не одно и то же

По словам Химмеля, исследования возбудителей опасных заболеваний проводят многие государства, обладающие необходимыми научными и техническими ресурсами, в том числе США, Великобритания, Россия, Китай и страны Евросоюза. Такие работы могут быть направлены на разработку вакцин, диагностику инфекций и защиту населения.

При этом эксперт предупреждает, что исследования, официально предназначенные для биологической защиты, теоретически могут использоваться как прикрытие для наступательных программ. США подозревают Россию, Китай, Северную Корею и Иран в ведении подобных разработок. Эти подозрения сами по себе не подтверждают существование конкретных действующих программ.

В апреле 2025 года Госдепартамент США заявил, что Россия сохраняет наступательную программу биологического оружия и нарушает обязательства по международной конвенции. Российские власти отрицают обвинения и утверждают, что их лаборатории занимаются защитой общественного здоровья.

Почему возбудитель чумы представляет опасность

Эксперт Euronews пояснил, что при использовании возбудителя чумы в качестве биологического оружия заражение лёгочной формой заболевания теоретически возможно при вдыхании содержащих бактерии частиц. Лёгочная чума опасна в том числе способностью передаваться от человека к человеку через респираторные выделения.

Вместе с тем наличие опасного патогена в лаборатории не свидетельствует о том, что его готовят для военного применения. Исследования чумы необходимы и для разработки методов диагностики, лечения и профилактики заболевания.

Почему невозможно полностью проверить соблюдение международного запрета

Конвенция о биологическом оружии, вступившая в силу в 1975 году, запрещает разработку, производство и накопление биологического и токсинного оружия. Однако, как отмечает Химмель, договор не предусматривает полноценного механизма проверки, который позволял бы независимо удостовериться в соблюдении его положений всеми государствами.

Из-за этого международному сообществу сложно достоверно установить, ведутся ли где-либо засекреченные наступательные исследования и каков их масштаб. При этом отсутствие прозрачности не является доказательством нарушения конвенции.

Ситуация вокруг иркутского института вновь подняла вопрос о международном контроле за исследованиями опасных патогенов. Но для выводов о возможной связи лаборатории с программой биологического оружия необходимы проверяемые доказательства — одного предполагаемого заражения сотрудницы для этого недостаточно.