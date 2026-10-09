Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смерть в российской лаборатории: может ли возбудитель чумы стать биологическим оружием? 1 177

В мире
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Биологическое оружие

Смерть сотрудницы противочумного института в Иркутске привлекла внимание к советскому наследию в сфере исследований опасных инфекций и вновь вызвала подозрения в отношении возможных программ биологического оружия в России. Однако сам инцидент не доказывает, что лаборатория занималась разработкой запрещённых вооружений.

Как пояснил Euronews эксперт по биологическому оружию Мирко Химмель из Гамбургского университета, необходимо различать исследования для защиты от инфекций и наступательные программы, направленные на создание биологического оружия.

Смерть лаборантки вызвала вопросы о работе института

По сообщениям СМИ, 28-летняя сотрудница иркутского противочумного института Дарья Шипилова умерла после предполагаемого контакта с возбудителем лёгочной чумы. Как писала New York Post, она могла разбить пробирку с опасным патогеном во время работы. Издание также сообщало о карантине для людей, контактировавших с женщиной. Обстоятельства заражения требуют официального подтверждения.

Иркутский институт десятилетиями изучал опасные инфекции и собирал штаммы чумы, сибирской язвы и других возбудителей. В советское время подобные учреждения входили в обширную сеть противоэпидемических лабораторий. По данным исследователей, некоторые из них были связаны с военными программами СССР.

Оборонительные исследования и биологическое оружие — не одно и то же

По словам Химмеля, исследования возбудителей опасных заболеваний проводят многие государства, обладающие необходимыми научными и техническими ресурсами, в том числе США, Великобритания, Россия, Китай и страны Евросоюза. Такие работы могут быть направлены на разработку вакцин, диагностику инфекций и защиту населения.

При этом эксперт предупреждает, что исследования, официально предназначенные для биологической защиты, теоретически могут использоваться как прикрытие для наступательных программ. США подозревают Россию, Китай, Северную Корею и Иран в ведении подобных разработок. Эти подозрения сами по себе не подтверждают существование конкретных действующих программ.

В апреле 2025 года Госдепартамент США заявил, что Россия сохраняет наступательную программу биологического оружия и нарушает обязательства по международной конвенции. Российские власти отрицают обвинения и утверждают, что их лаборатории занимаются защитой общественного здоровья.

Почему возбудитель чумы представляет опасность

Эксперт Euronews пояснил, что при использовании возбудителя чумы в качестве биологического оружия заражение лёгочной формой заболевания теоретически возможно при вдыхании содержащих бактерии частиц. Лёгочная чума опасна в том числе способностью передаваться от человека к человеку через респираторные выделения.

Вместе с тем наличие опасного патогена в лаборатории не свидетельствует о том, что его готовят для военного применения. Исследования чумы необходимы и для разработки методов диагностики, лечения и профилактики заболевания.

Почему невозможно полностью проверить соблюдение международного запрета

Конвенция о биологическом оружии, вступившая в силу в 1975 году, запрещает разработку, производство и накопление биологического и токсинного оружия. Однако, как отмечает Химмель, договор не предусматривает полноценного механизма проверки, который позволял бы независимо удостовериться в соблюдении его положений всеми государствами.

Из-за этого международному сообществу сложно достоверно установить, ведутся ли где-либо засекреченные наступательные исследования и каков их масштаб. При этом отсутствие прозрачности не является доказательством нарушения конвенции.

Ситуация вокруг иркутского института вновь подняла вопрос о международном контроле за исследованиями опасных патогенов. Но для выводов о возможной связи лаборатории с программой биологического оружия необходимы проверяемые доказательства — одного предполагаемого заражения сотрудницы для этого недостаточно.

×
#исследования
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Флаг ЕС
Изображение к статье: Зерно
Изображение к статье: СПГ
Изображение к статье: Наванетем «Нави» Пиллэй

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Савватий Соловецкий
Наша Латвия
Изображение к статье: Марадона
В мире
Изображение к статье: Трамп путин
В мире
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: СМИ
Политика
Изображение к статье: Яичная скорлупа
Дом и сад
Изображение к статье: Савватий Соловецкий
Наша Латвия
Изображение к статье: Марадона
В мире
Изображение к статье: Трамп путин
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео