Еврокомиссия изучает возможность создания специальной финансовой структуры, которая позволит снизить гипотетические юридические риски, связанные с российскими активами, пишет El Pais со ссылкой на источники. По словам высокопоставленного чиновника в Брюсселе, инструмент называют «плохим банком, но с рядом отличий».

«Плохой банк» — финансовая организация, своеобразная «санитарная зона», которую создают во время кризиса для очистки балансов обычных коммерческих банков от проблемных, невозвратных или «токсичных» активов.

Основная цель новой инициативы — перенаправление российских активов Украине, минуя юридические и финансовые ловушки, в которые угодил бельгийский депозитарий Euroclear — именно здесь хранится большая часть активов России, пишет газета.

Предложенный подход предполагает отделение этих активов и связанных с ними рисков от Euroclear. Создание специальной европейской структуры позволит «перенести» проблему из бельгийской юрисдикции на уровень всего ЕС. Как пояснил высокопоставленный чиновник в Брюсселе, это позволит распределить возможные судебные иски со стороны Москвы между всеми государствами — членами союза.

«После того как эти средства окажутся под контролем новой структуры ЕС, их можно будет использовать для финансирования операции для Украины, а риск претензий со стороны России будет распределен между государствами-членами», — заявил высокопоставленный чиновник в Брюсселе.

Общий объем суверенных российских активов, находившихся под управлением Банка России, к началу войны составлял около $300 млрд (не входят активы частных лиц), точный размер средств остается неизвестным.

В отличие от попыток прошлого года, когда обсуждалась схема «репарационного кредита», нынешняя формула позиционируется экспертами не как конфискация, а как механизм «временного использования», пишет El Pais. Предполагается, что Украина вернет эти деньги ЕС после завершения конфликта, если получит компенсацию.