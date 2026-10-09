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Вопреки протестам Киева Трамп отменил санкции против важнейшего ресурса России 0 303

В мире
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп путин

Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки.

Версия США: «цены будут снижаться рекордными темпами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе «весьма успешных переговоров» с российским коллегой Владимиром Путиным они достигли соглашения о поставках на мировые рынки российского дизельного топлива.

«Россия немедленно поставит на американский и мировой рынок более 300 000 тонн дизельного топлива, еще 500 000 тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после этого. Кроме того, в зависимости от состояния своих нефтеперерабатывающих заводов, Россия в короткие сроки поставит 3 000 000 тонн дизельного топлива», — написал американский лидер в Truth Social.

По словам Трампа, благодаря контролю США над Ормузским проливом и договоренности с Россией цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах и во всем мире начнут быстро снижаться. Американский президент заявил, что снижение цен будет происходить «рекордными темпами».

Вслед за этим Министерство финансов США выдало временное разрешении на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Лицензия будет действовать до 7 апреля 2027 года. Согласно документу, разрешение распространяется на продажу, поставку, разгрузку и импорт российского дизельного топлива, в том числе непосредственно в США.

Версия России: «принесет пользу всему миру»

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя сообщение американского Минфина в соцсети X, заявил, что «сотрудничество России и США в сфере дизельного топлива и энергетики принесет пользу всему миру».

В ответ на публикацию Трампа Дмитриев также назвал телефонный разговор президентов успешным. «Энергетическое и экономическое сотрудничество России и США продолжится и принесет пользу мировым рынкам и всему миру», — написал он.

Версия Украины: «инвестиции в войну»

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал снятие американских санкций с российского дизельного топлива, назвав это «инвестицией в войну».

«Мира благодаря слабости никогда не бывает. Ответ должен быть сильным. Должны быть санкции в соответствии с законом Линдси Грэма, должна быть поддержка для Украины в защите жизни, должно быть давление на Россию за войну. И сегодня состоялся разговор лидеров Америки и России. Разговор, который ведет к чему-то другому…

Любое ослабление санкций против России без четкой и длительной договоренности о деэскалации с Россией – это очевидная слабость, это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше будет уважать Америку и нанесет еще больше потерь и ущерба миру. Подарки Путину не сработают на мир и любую пользу для цивилизованного мира. Россия «отблагодарит» за дизель дальнейшим террором и подлостями. Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжить. Нужна реальная деэскалация с Россией и в зеркальном формате», - написал президент Украины.

Версия рынка: цены начали снижаться

Как отмечает Bloomberg, дополнительные поставки российского дизельного топлива могут оказаться значительными для мирового рынка. По оценке агентства, 3 млн тонн соответствуют примерно 22,5 млн баррелей, а первоначальные 300 тыс. тонн — около 2,25 млн баррелей. Последний объем превышает 10% всего российского экспорта дизельного топлива за октябрь 2025 года, следует из данных аналитической компании Vortexa.

На фоне заявления Трампа фьючерсы на дизельное топливо в США снизились до внутридневных минимумов, торгуясь вблизи $4,67 за галлон, пишет агентство. По данным Управления энергетической информации США (EIA), последний раз Штаты импортировали российское дизельное топливо в марте 2022 года.

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#Путин #США #Украина #санкции #энергетика #экономика #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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