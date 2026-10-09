Евросоюз рискует войти в отопительный сезон с самым низким за многие годы уровнем запасов газа. Эксперты предупреждают: в случае холодной зимы Европе, возможно, придется либо сокращать потребление, либо покупать топливо по еще более высоким ценам.

Европейский союз может столкнуться этой зимой с нехваткой до 14 млрд кубометров природного газа — это около 7% общего спроса и объем, которого хватило бы для обеспечения энергией 10–12 миллионов домохозяйств. К такому выводу пришли аналитики американского центра IEEFA, а схожие оценки содержатся и в новом прогнозе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSO-G), пишет POLITICO.

Главная проблема заключается в том, что европейские газохранилища сейчас заполнены чуть более чем на 70% — это самый низкий показатель для начала отопительного сезона с 2011 года. По оценке экспертов, летом трейдерам было выгоднее продавать газ из-за высоких цен, чем закачивать его в подземные хранилища.

Ситуацию осложняют перебои на мировом энергетическом рынке, связанные с продолжающимся конфликтом вокруг Ирана. На этом фоне возможности быстро восполнить недостающие объемы газа остаются ограниченными, особенно если предстоящая зима окажется холодной.

При этом аналитики подчеркивают, что речь не идет о том, что газ в Европе обязательно закончится. Однако к концу зимы запасы могут оказаться примерно на 7 млрд кубометров ниже ожидаемого уровня. В таком случае странам придется либо закупать дополнительные объемы топлива по высоким ценам, либо ограничивать потребление при нехватке поставок.

По словам ведущего европейского аналитика IEEFA по энергетике Аны Яллер-Макаревич, рекордно низкие запасы оставляют Евросоюзу «меньший запас прочности» и делают его более уязвимым к перебоям с поставками и резким колебаниям цен. Если этой зимой хранилища будут значительно опустошены, восполнять их в следующем году станет еще сложнее и дороже.

Похожий вывод содержится и в зимнем прогнозе ENTSO-G. Согласно документу, при холодной погоде даже при оптимистичном сценарии импорта СПГ уровень заполнения европейских газохранилищ может снизиться до 11% — минимального стратегического резерва, который невозможно быстро использовать.

Чтобы сохранить к концу отопительного сезона хотя бы 30% запасов, европейским странам, по оценке ENTSO-G, придется сократить потребление примерно на 7% либо отказаться от поставок такого объема части потребителей.

Дополнительным фактором станет вступающий в силу с января общеевропейский запрет на долгосрочные контракты на поставку российского сжиженного природного газа. По оценке IEEFA, это может уменьшить импорт еще примерно на 7 млрд кубометров. После сокращения поставок трубопроводного газа из России европейские страны стали значительно сильнее зависеть от запасов в подземных хранилищах.

Статистика показывает, что эта зависимость уже усиливается. Так, чистый отбор газа из европейских хранилищ в январе текущего года достиг 22,6 млрд кубометров против 18,8 млрд годом ранее и 17,8 млрд двумя годами ранее.

Одним из вариантов покрытия дефицита остается импорт дополнительного СПГ, главным образом из США. Однако, по оценке IEEFA, закупка недостающих объемов обойдется европейским потребителям примерно в 3 млрд евро — это на 12% дороже, чем аналогичные поставки год назад. Кроме того, американские мощности по производству СПГ уже близки к максимальной загрузке, что ограничивает возможности быстрого увеличения экспорта.

В то же время некоторые эксперты считают, что рынок сам ограничит дальнейшее сокращение запасов. Старший аналитик S&P Global Energy Лоран Русекас отмечает, что быстрое истощение хранилищ неизбежно приведет к росту цен, который привлечет дополнительные партии СПГ на европейский рынок. При этом он подчеркнул, что возможности дальнейшего снижения спроса в Европе практически исчерпаны: после начала войны в Украине промышленное потребление газа в ЕС сократилось примерно на 20% и до сих пор не восстановилось.

Эксперты сходятся во мнении, что исход зимнего сезона для европейского газового рынка во многом будет зависеть от погоды, мировых поставок СПГ и способности стран ЕС удерживать потребление на контролируемом уровне.