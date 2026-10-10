Беларусь призывает соседние страны Евросоюза отказаться от политизации миграционного вопроса. Об этом в пятницу на заседании Второго комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил представитель Министерства иностранных дел Беларуси Вадим Писаревич, сообщает LETA.

По его словам, на протяжении последних лет Минск постоянно слышит от соседних государств ЕС «абсурдные обвинения» в том, что Беларусь якобы способствует нелегальной миграции, используя ее как инструмент гибридной войны.

Белорусская сторона утверждает, что политизация миграции, закрытие пограничных переходов и строительство заграждений на границе не помогут решить проблему. По мнению Минска, выход возможен только через сотрудничество.

Однако Латвия, Литва и Эстония придерживаются противоположной позиции.

Представитель постоянного представительства Латвии при ООН Олег Ильгис, выступая от имени трех балтийских государств, заявил, что Беларусь использует мигрантов как оружие и осуществляет гибридные атаки против соседних стран.

Он подчеркнул, что белорусские власти уже более пяти лет сознательно используют миграционные потоки для подрыва территориальной целостности и национальной безопасности Латвии и Литвы. По его словам, режим Александра Лукашенко продолжает усиливать свою гибридную кампанию.

Ильгис сообщил, что только в этом году Латвия предотвратила около 12 000 попыток незаконного пересечения границы.

В качестве одного из последних примеров он привел инцидент, произошедший на этой неделе, когда группа как минимум из 20 мигрантов в сопровождении людей в масках пыталась незаконно попасть в Латвию с территории Беларуси. Попытку пресекли военнослужащие Национальных вооруженных сил (НВС).

По словам Ильгиса, аналогичные случаи происходят и на других участках внешней границы Евросоюза с Беларусью.

Выступая от имени стран Балтии, дипломат осудил сознательное использование людей для политического и физического давления на соседние государства и ЕС.

Он заявил, что режим Лукашенко цинично эксплуатирует тысячи выходцев из Африки, Ближнего Востока и Азии, заманивая их в Беларусь и содействуя их дальнейшему продвижению в Европу.

Ильгис также напомнил, что Литва обратилась в Международный суд ООН с иском против Беларуси в связи с предполагаемыми нарушениями международного протокола о борьбе с незаконным ввозом мигрантов.

Балтийские государства призвали Минск прекратить подобные действия и соблюдать международные обязательства.

Вооруженные люди в масках пытались провести мигрантов через границу

Ранее НВС Латвии сообщили подробности инцидента, произошедшего в понедельник, 5 октября, на латвийско-белорусской границе.

Группа из не менее чем 20 нелегальных мигрантов под руководством трех сопровождающих в масках попыталась незаконно пересечь границу. Латвийские военнослужащие остановили нарушителей.

В НВС отметили, что на этот раз провокация отличалась особой демонстративностью и агрессивностью.

Сопровождавшие мигрантов люди были вооружены, угрожали латвийским военным и активно подталкивали группу в сторону Латвии. По оценке военнослужащих, сделанной с расстояния, по крайней мере у сопровождающих был пистолет.

Спустя несколько часов после столкновения люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический распределительный шкаф и похитили камеры видеонаблюдения.

До прибытия пограничников нарушители успели вернуться на территорию Беларуси.