Европа заплатила 7,88 млрд евро за российский арктический газ за девять месяцев 2026 года, несмотря на планы полностью отказаться от его импорта с 2027 года, пишет Euronews.

По данным немецкой неправительственной организации Urgewald, за этот период европейские порты приняли рекордные 12,18 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) из российского проекта "Ямал СПГ".

Импорт российского СПГ с "Ямала" в Европу в январе–сентябре вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На европейские порты пришлось 85% всех зафиксированных поставок из этого проекта.

В сентябре основным покупателем стала Франция, на долю которой пришлось почти три четверти поставок российского СПГ в ЕС. Поставки также получали Нидерланды и Португалия.

Евросоюз уже давно пытается уменьшить зависимость от российских энергоносителей. В начале 2026 года Брюссель ввел ограничения на заключение новых контрактов на поставку российских энергоресурсов, а с 1 января 2027 года должен вступить в силу полный запрет на импорт российского СПГ.

Однако первые ограничения не остановили торговлю. Запрет на импорт газа по действующим краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, однако в сентябре поставки составили около 792 тыс. тонн – чуть больше, чем год назад.

До введения полного эмбарго закупки российского газа будут продолжать приносить Москве доходы, которые помогают финансировать войну против Украины.

По словам представителя Urgewald Себастьяна Реттерса, настоящим испытанием для проекта "Ямал СПГ" станет начало отказа ЕС от российского газа в 2027 году. Это может заметно сократить экспорт из-за усложнений в логистике.

Urgewald призывает ЕС использовать будущий, 22-й пакет санкций, чтобы закрыть лазейки, позволяющие России продолжать экспорт арктического СПГ.

Особое внимание предлагается уделить специализированным танкерам ледового класса Arc7, необходимым для перевозки газа из Арктики, а также услугам, обеспечивающим их работу. Ограничения на использование этих судов могут существенно затруднить экспорт. В то же время европейские порты остаются удобным направлением для российских поставщиков благодаря относительно короткому маршруту и возможности быстро возвращать танкеры к месту погрузки.

"ЕС не должен пассивно ждать вступления в силу эмбарго в 2027 году. Следующий пакет санкций должен закрыть оставшиеся лазейки, прежде всего те, которые позволяют работать незаменимому флоту танкеров Arc7", – говорится в заявлении Urgewald.

В то же время дополнительные ограничения потребуют согласования между ЕС и его государствами-членами и могут затруднить закупки газа в преддверии зимы. Это особенно важно на фоне низких запасов в европейских хранилищах и риска дополнительных перебоев с поставками СПГ с Ближнего Востока.

США также могут ограничить поставки российского СПГ в Европу ещё до того, как Евросоюз полностью запретит его импорт в 2027 году. Соответствующие полномочия предусмотрены законом Линдси Грэма.

До 18 октября администрация Дональда Трампа должна составить список судов, перевозящих российский СПГ. После этого против них могут ввести санкции, если президент США не сделает исключений.

Впрочем, автоматического запрета на поставки российского газа с этой даты не будет. Все будет зависеть от решения Трампа, который может разрешить судам продолжить работу.

По словам Реттерса, до вступления в силу эмбарго ЕС в 2027 году поставки газа из российского проекта "Ямал СПГ" в значительной степени будут зависеть от решений американского президента.

Отказ ЕС от российского газа – главные новости

В январе Европейский Совет принял решение, предусматривающее окончательный поэтапный запрет на импорт российского трубопроводного и сжиженного газа в ЕС. Полный запрет на импорт сжиженного газа вступит в силу с начала 2027 года.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в настоящее время импорт российского газа в Европу сократился с 45% до 12% и "будет сокращен до нуля к концу следующего года".

По данным Politico, запасы газа в европейских хранилищах сейчас находятся на исторически низком уровне. Война в Иране нарушает глобальные поставки газа, что может обернуться для Европы высокими ценами на энергоносители зимой.