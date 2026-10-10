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Какие бренды самые дорогие в мире? 0 1063

В мире
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Porsche

Британская компания Brand Finance, которая специализируется в сфере аудита и оценки стоимости брендов, представила рейтинг самых дорогих люксовых брендов в мире.

Лидером списка девятый год подряд остается автомобильный бренд Porsche. При этом если год назад его оценивали в $41,1 млрд, то к настоящему моменту он заметно подешевел – до $35,17 млрд.

На втором месте бренд парфюмерии, косметики и одежды Chanel, который оценили в $34,34 млрд.

Топ-3 замыкает бренд знаменитого французского дома моды Louis Vuitton с $28,81 млрд.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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