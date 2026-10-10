Кристу Пайк, пережившую неудачную попытку казни смертельной инъекцией, выписали из больницы и вернули в тюрьму штата Теннесси. Об этом 10 октября сообщает People.

"Криста Пайк выписана из местной больницы и сейчас находится в реабилитационном центре Деборы К. Джонсон, где она проживала более 30 лет", — сказали журналистам адвокаты Пайк.

Защитники также поблагодарили сотрудников экстренных служб и медиков, которые помогали Пайк после неудавшейся казни. По их словам, заключенная продолжает получать медицинскую помощь в тюрьме, а её представители следят за восстановлением.

Пайк приговорили к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершённое в январе 1995 года. На тот момент Пайк было 18 лет. Вместе со своим 17-летним парнем Тадарилом Шиппом она жестоко пытала девушку, а затем убила её ножом.

Шипп, поскольку на момент преступления он был несовершеннолетним, избежал смертной казни и получил пожизненное заключение. Пайк признали виновной в убийстве первой степени в 1996 году.

Попытка привести приговор в исполнение состоялась 30 сентября в исправительном учреждении Ривербенд. По данным СМИ, Пайк пережила введение двух доз пентобарбитала. После произошедшего губернатор штата Билл Ли распорядился провести независимую проверку случившегося и отложил другую казнь, запланированную на 2026 год.