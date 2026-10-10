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Маск и главы ведущих IT-компаний США получили высшие государственные награды 1 82

В мире
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп и Маск

Президент США Дональд Трамп наградил шестерых представителей технологической отрасли страны высшими национальными наградами в области науки и инноваций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Церемония вручения отличий состоялась в Вашингтоне. Награды были присуждены за значительный вклад в научные открытия и технологический прогресс, который помогает Соединенным Штатам сохранять глобальное лидерство в сфере передовых разработок.

Среди лауреатов оказались ключевые фигуры современной IT-индустрии. Национальную медаль науки получили основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, сооснователь Google Сергей Брин, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг и глава компании AMD Лиза Су.

Кроме того, государственными наградами за достижения в технологической сфере были отмечены глава Dell Technologies Майкл Делл и руководитель Microsoft Сатья Наделла. Полученные награды являются высшим признанием заслуг перед государством в области науки и технологий.

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#США #Илон Маск #награды #технологии #google
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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