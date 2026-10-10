Президент США Дональд Трамп наградил шестерых представителей технологической отрасли страны высшими национальными наградами в области науки и инноваций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Церемония вручения отличий состоялась в Вашингтоне. Награды были присуждены за значительный вклад в научные открытия и технологический прогресс, который помогает Соединенным Штатам сохранять глобальное лидерство в сфере передовых разработок.

Среди лауреатов оказались ключевые фигуры современной IT-индустрии. Национальную медаль науки получили основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, сооснователь Google Сергей Брин, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг и глава компании AMD Лиза Су.

Кроме того, государственными наградами за достижения в технологической сфере были отмечены глава Dell Technologies Майкл Делл и руководитель Microsoft Сатья Наделла. Полученные награды являются высшим признанием заслуг перед государством в области науки и технологий.