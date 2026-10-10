Один из лидеров молодежного крыла "Альтернативы для Германии" ушел в отставку после претензий на Эльзас и Лотарингию. Скандальный пост в соцсети Х ко Дню германского единства опубликовал 22-летний Лука Морис Штрауф - член правления "Поколения Германия", молодежного отделения ультраправой АдГ. Юноша заявил, что "германское единство означает Германию, которая объединяет в одно государство весь немецкий народ". Объединение ФРГ и ГДР в октябре 1990 года он назвал "победным этапом на этом пути". Под постом Штрауф опубликовал карту, где объединены современные Германия, Австрия, большая часть Швейцарии, Люксембург, французские Эльзас и Лотарингия, итальянский Южный Тироль, небольшие части Бельгии, Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Нидерландов и Дании.

Это вызвало скандал в прессе многих сопредельных Германии государств. "Назад в рейх?" - так озаглавила статью об этом люксембургская газета Tageblatt. Наибольшее возмущение высказали французские СМИ. Пост Штрауфа раскритиковали газеты Figaro, L'Alsace, журнал Marianne, телеканалы BFM TV, France Info и TF1 Info. Журнал Charlie Hebdo еще в мае писал, что внутри АдГ звучат претензии на Эльзас и Лотарингию.

В "Поколении Германия" заявили немецкой газете Tageszeitung, что не согласны с позицией Штрауфа, которая "не соответствует ни нашим стандартам исторической политики, ни нашему пониманию реальной политики". По данным taz, Штрауф высказывал реваншистские взгляды и ранее. Как отмечала газета, особое возмущение его публикация вызвала среди сторонников французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, - пишет Deutsche Welle.

В итоге Штрауф удалил скандальный пост и скрыл аккаунт в Х. А 9 октября "Поколение Германия" официально сообщила, что юноша ушел с поста в ее руководстве по собственному желанию.