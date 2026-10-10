Новая мера расширяет запрет с водно-болотных угодий и на другие территории.

Свинец — токсичный металл, который представляет угрозу для здоровья как птиц, так и людей. Из-за его чрезвычайной токсичности использование свинца в автомобильном топливе, красках и трубопроводах давно запрещено. Несмотря на это, свинец продолжали применять в охоте и рыболовстве. В результате в Европейском союзе ежегодно в окружающую среду попадало более 44 000 тонн свинца в виде боеприпасов и рыболовных снастей, что приводило к гибели почти миллиона птиц от отравления.

«С одним выстрелом в природу могут попасть десятки или сотни свинцовых дробинок, большая часть которых остается на полях, в лесах и водоемах. Многие птицы для перемалывания пищи глотают мелкие камешки и могут по ошибке принять за них свинцовую дробь. Уже одной дробинки может быть достаточно, чтобы птица отравилась», — пояснил специалист по охране птиц Кунтер Тятте. «Хищные птицы и падальщики могут, в свою очередь, отравиться, поедая добычу или туши, в которых есть свинцовая дробь или фрагменты свинцовых пуль», — добавил он.

Историческое решение, принятое Европарламентом, в скором времени запретит продажу и использование свинцовой дроби в Европейском союзе, Европейской экономической зоне и Северной Ирландии, в том числе за пределами водно-болотных угодий и на стрельбищах.

Переходный период составит семь лет с момента вступления постановления в силу. За это время необходимо будет перейти на бессвинцовые альтернативы, например на стальную дробь.

Летом Европарламент также поддержал ограничения на выпуск на рынок свинцовых рыболовных грузил и блесен. Эти меры будут вводиться постепенно и помогут сократить попадание токсичного свинца в водоемы.