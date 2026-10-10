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Приемного правнука Брежнева объявили в розыск в России 0 113

В мире
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Антон Милаев

Антона Милаева, названого внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД России.

В записи указано, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса. Другие подробности не приводятся. Личные данные в базе совпадают с информацией об Антоне Милаеве.

Милаев родился в Москве в 1980 году. Он является внуком циркового артиста Евгения Милаева, удостоенного звания Героя Социалистического Труда.

Евгений Милаев был женат на Галине Брежневой, дочери Леонида Брежнева.

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#Москва #МВД #семья #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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