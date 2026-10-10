Антона Милаева, названого внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД России.

В записи указано, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса. Другие подробности не приводятся. Личные данные в базе совпадают с информацией об Антоне Милаеве.

Милаев родился в Москве в 1980 году. Он является внуком циркового артиста Евгения Милаева, удостоенного звания Героя Социалистического Труда.

Евгений Милаев был женат на Галине Брежневой, дочери Леонида Брежнева.