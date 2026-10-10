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Трамп обвинил Нобелевский комитет в дискредитации премии мира 0 136

В мире
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Нобелевский комитет после того, как тот вновь не присудил ему премию мира.

Американский лидер заявил, что награда навсегда дискредитирована из-за группы радикальных идеологов.

"Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована группкой радикальных идеологов, придерживающихся антидемократических взглядов и являющихся врагами цивилизации. Мы не забудем, Норвегия, что вы не дали этот приз (и не учли) величайшие результаты в истории",— заявил президент США.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2026 году стала 85-летняя юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем Пиллэй. Нобелевский комитет отметил ее важную роль в обеспечении судебного преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

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#Норвегия #Нобелевская премия #геноцид #критика #демократия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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