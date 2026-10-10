Президент США Дональд Трамп раскритиковал Нобелевский комитет после того, как тот вновь не присудил ему премию мира.

Американский лидер заявил, что награда навсегда дискредитирована из-за группы радикальных идеологов.

"Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована группкой радикальных идеологов, придерживающихся антидемократических взглядов и являющихся врагами цивилизации. Мы не забудем, Норвегия, что вы не дали этот приз (и не учли) величайшие результаты в истории",— заявил президент США.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2026 году стала 85-летняя юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем Пиллэй. Нобелевский комитет отметил ее важную роль в обеспечении судебного преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.