Ирландия предложила сократить расходы Евросоюза на 2028–2034 годы, однако Германия и другие крупные доноры требуют еще большей экономии. Под сокращение могут попасть средства на оборону, науку и развитие регионов.

Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила сократить следующий долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы примерно на 140 млрд евро. Об этом в субботу, 10 октября, сообщило агентство AFP со ссылкой на правительство в Дублине.

Предложенный ранее Еврокомиссией долгосрочный бюджет в объеме 1,985 трлн евро, таким образом, планируется урезать на восемь процентов. Однако мнения 27 государств - членов сообщества об объеме следующего бюджета разделились и новая концепция вряд ли поможет добиться быстрого прорыва в переговорах, указывает dpa.

Так, Германия и другие крупные доноры ЕС, такие как Нидерланды, Швеция и Австрия, требуют сократить проект бюджета на несколько сотен миллиардов евро. В то же время ряд стран, включая Францию, Испанию и Польшу, выступает за увеличение бюджета.

Сокращение расходов на науку, внешнюю политику и оборону

По информации dpa, Ирландия предложила значительно сократить расходы в тех сферах, на которые Еврокомиссия изначально планировала выделить больше средств: конкурентоспособность, научные исследования, оборона, а также внешняя политика и политика в области развития. В то же время традиционные крупные статьи расходов - аграрная политика и политика сплочения - остались практически нетронутыми.

При этом, по данным AFP, Ирландия предлагает сократить расходы на международную помощь на 17 процентов, административные расходы - на 12 процентов, а финансирование нового фонда конкурентоспособности - примерно на 13 процентов. В то же время, по оценкам ирландского председательства, сокращение на три процента может коснуться и таких традиционных сфер, как сельское хозяйство и фонды регионального развития.

В Брюсселе разочарованы предложением Ирландии

Один из дипломатов ЕС в беседе с dpa назвал ирландское предложение разочаровывающим, отметив, что оно даже отдаленно не может служить основой для соглашения, так как предусмотренный в нем значительный рост расходов непосилен для бюджета. Кроме того, по словам собеседника агентства, этот проект отдает приоритет политическим задачам XX века, не обеспечивая подготовки ЕС к вызовам XXI века. "Нам срочно нужен более реалистичный подход к финансам, а не витание в облаках", - цитирует его агентство.

Проект следующего долгосрочного бюджета будет обсуждаться на саммите ЕС на предстоящей неделе. Договоренность о долгосрочном бюджетном плане ЕС должна быть достигнута до конца года. Бюджет ЕС формируется преимущественно за счет отчислений от валового национального дохода (ВНД) государств-членов. Германия, обладающая крупнейшей экономикой в Евросоюзе, вносит самый значительный вклад - с огромным отрывом от остальных стран, пишет "Немецкая волна".