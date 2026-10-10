Только украинский народ имеет право решать, кто будет президентом Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в социальной сети Х.

"Президент Зеленский возглавляет нашу нацию во время войны – войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и украинцы имеют право решать.

Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу. Он заслуживает поддержки", – говорится в заявлении, которое цитирует агентство УНИАН.

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